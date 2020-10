Miami derrota 111-108 a Los Angeles Lakers, el alero Jimmy Butler aportó 35 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias; Los Angeles Lakers esta noche no pudieron conseguir el triunfo para proclamarse campeones de la NBA.

El alero Jimmy Butler aportó un triple doble de 35 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias, y los Heat de Miami vencieron este viernes por 111-108 a Los Angeles Lakers en el quinto partido de las Finales de la NBA que disputan al mejor de siete.

