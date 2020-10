Miguel Herrera critica el repechaje en la Liga MX, el torneo de Guardianes 2020 trajo muchos cambios, entre ellos, la nueva forma de entrar a la fiesta grande del futbol mexicano.

El torneo Guardianes 2020 inició a finales del mes de julio con muchos cambios, pues no habrá descenso y se jugará una ronda de repechaje para acceder a la liguilla. Dicho sistema de competencia no le ha gustado a Miguel Herrera, quien aseguró que la reclasificación a la ‘Fiesta Grande‘ solamente beneficia a las televisoras.

“Ahora es una mayor posibilidad de entrada de dinero mayor a las televisoras y se busca eso, pero no es porque sea más exigido o disputado el torneo. Estás en la media de puntos que haces para calificar. Si estuviéramos en 12 o 13 y que pueden llegar a 20 puntos y luego ser campeones no exige una competencia. Si el de 20 puntos elimina al León de que podrá tener 36 puntos… no creo que sea más competencia“, comentó el ‘Piojo‘ en conferencia de prensa.