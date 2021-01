Mónica Vergara toma las riendas del Tri Femenil

CDMX.- La estratega Monica Vergara fue nombrada como nueva directora técnica de la Selección Femenil mayor. Tras la salida del estratega Christopher Cuellar como timonel de la Selección Femenil Mayor, se dio a conocer una reestructuración para los combinados femeniles en el que Vergara dejará el banquillo del combinado Sub 20 para tomar las riendas del cuadro mayor.

Asimismo, Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol y Gerardo Torrado, director general deportivo, anunciaron a Maribel Domínguez como nueva estratega del equipo Sub 20 y a Ana Galindo como directora técnica de la Sub 17, sumado a la inclusión de Carla Maya como encargada de la Sub 15.

Quiero expresar mi agradecimiento a Yon, a Gerardo y a cada uno de los integrantes de la Dirección de Selecciones Nacionales. Valoro la oportunidad y lo asumo con todo el compromiso y con la valentía que debo poner ahora. Siempre había la esperanza de que el futbol femenil creciera y ahora se empezaron a abrir los espacios”, sentenció Vergara.

Dentro de la reestructuración se implementará un modelo de juego que deberán seguir los combinados nacionales de diferentes categorías con miras a crear una identidad en los equipos mexicanos.