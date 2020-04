Muere Gisleno Medina, ex jugador del Atlante. No paran las malas noticias en el futbol mexicano, se ha reportado que este martes murió a los 78 años el histórico ex jugador uruguayo del Atlante, Gisleno Medina, debido a una insuficiencia renal.

A través de su cuenta de Twitter, los Potros de Hierro del Atlante anunciaron la lamentable noticia del fallecimiento de su histórico jugador, quién vistiera los colores azulgranas de 1970 a 1972 cuando llegó proveniente del Deportivo Cucuta de Colombia.

“El Club Atlante lamenta el fallecimiento de una gran leyenda azulgrana. Siempre te recordaremos Gisleno Medina”, publicó el club acompañado de una imagen del ex futbolista.

El uruguayo Medina destacó en su trayectoria por su fortaleza al jugar en la defensa central desde sus inicios en el Colón de Santa Fe argentino, donde se volvió un referente en la década de los 60’s.

El deportista nació en 1941, Gisleno se convirtió en un ídolo de los Potros por su destacado papel en el súper Atlante, que se mantuvo invicto durante 15 fechas. Terminó su carrera con el Zacatepec en 1973 pues se le descubrió que sólo contaba con un riñón en su cuerpo.

Más tarde trabajó en categorías menores de Zacatepec, además de desempeñarse como promotor deportivo reclutando jugadores de talento tanto a nivel nacional e internacional que más tarde también fueron profesionales.

Le diagnosticaron cáncer cerebral en julio de 2016, esta fue una enfermedad que lo dejó en condiciones muy delicadas de salud retirándolo por completo de toda actividad, hasta que murió el día de hoy en Cuernavaca, Morelos.

También podría interesarte: Por desaparición del Ascenso MX Jesús Martínez culpa a Irarragorri