Muere mamá de Ronaldinho a causa de covid-19

Ciudad de México. – Cibernético quien se ha convertido en uno de los luchadores más reconocidos que ha conseguido éxitos arriba del ring y popularidad fuera de las cuerdas, se sinceró durante una entrevista y aceptó que se inyectó medicamentos para generar mayor masa muscular y, como nunca, el luchador no tuvo reparos en hablar sobre su paso por las drogas.

El Cibernético habló sin tapujos sobre los polémicos temas con el conductor Gustavo Adolfo Infante.

“Me inyectaba ‘vitaminas’ (entre risas). No, eran medicamentos, complementos, pero no porque te los pongas ya te vas a poner grande. Hay que saber los tiempos, tiene que haber cierto tiempo y dejar de usarlos en otro tiempo. Si no te lo sabes poner truenas tarde que temprano”.

El icónico luchador reveló qué tipo de drogas consumía cuando salía de fiesta y señaló que su adicción a las drogas ilegales se dio durante un periodo en donde vivía con alguien; sin embargo, Cibernético no reveló la identidad de la persona.

“Sobre todo tachas, porque nos íbamos mucho a los antros. Yo creo que eso era lo que más me perdía. También relajantes musculares. Yo vivía con una persona y tomaba eso que te ponía así toda idiota. Ahorita yo creo que me tomo una y me da un paro cardiaco”.

Además, Cibernético revivió uno de los pasajes más crudos de su vida cuando tras una lesión y la informalidad de un promotor de lucha se vio orillado a dormir en las bancas de un parque.

“Me retiré un tiempo por una lesión y me deprimí mucho. Después me fui a Tamaulipas y ahí iba a ser luchador estrella local y después me iba a aventar a Monterrey, pero me salieron las cosas mal, el promotor no pagó. Me llegué a dormir en un parque, ahí en una banca. Luchadores locales de allá me ayudaron mucho”.