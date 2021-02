Mundial de Qatar 2022 se jugará con estadios llenos, asegura la FIFA

México.- Tras pasar por un desafortunado accidente, el futbolista Rodrigo Alain Cuevas sufrió la amputación de su pierna izquierda.

El jugador de Ciervos Chalco FC, equipo que milita en la Liga Premier Mexicana, sufrió una descarga eléctrica en el Estado de México.

«Tuve un accidente en el Estado de México, tuve una descarga eléctrica que entró por la cabeza y me salió por el pie izquierdo. Gracias a Dios estoy bien, sano y salvo y con vida que es lo importante», escribió el jugador del Ciervos Chalco FC.

Rodrigo Alain Cuevas

«Tomé la decisión porque soy mayor de edad, de que me amputaran el pie izquierdo, y en ese momento tuve una gran lección de vida, que aunque amas tanto hacer algo, practicar un deporte, o ‘x’ cosa que hagas, nunca debes ponerlo por encima de tu vida y siempre, pero siempre, tener fe y confiar en Dios porque hay mucha gente atrás de ti que te estima y te ama mucho, como no tienes idea. Así me di cuenta yo con todos los mensajes, llamadas, notas de voz de apoyo de amigos y familiares, que me ayudaron a tomar la decisión que se podría decir una de las más importantes para mi vida», añadió el joven en Facebook.

Con información de Medio Tiempo