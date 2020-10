Nace segundo hijo de “Chicharito”, el delantero del Galaxy y su esposa Sara Kohan dan a conocer a su nueva integrante de la familia.

El delantero mexicano posteó una imagen en la que se ve como su pareja abraza a la pequeña.

Jugadores como Jonathan dos Santos iniciaron las felicitaciones a la pareja.

Hace exactamente dos años, en octubre del 2018, Chicharito y Sarah Kohan confirmaron su relación sentimental, para después -en enero del 2019- dar a conocer que esperaban a su primer hijo.

Apoyan a “Chicharito” tras la multa de la MLS tras pelea, Guillermo Barros Scheletto, técnico del Galaxy, manifestó que la pelea de Hernández no significo nada.

Guillermo Barros Schelotto, técnico de LA Galaxy, indicó que la pelea que se suscitó el sábado pasado en el último encuentro de su equipo forma parte del juego y la multa contra Javier Chicharito Hernández no significa nada.

Puntualizó que el funcionamiento del equipo tiene que ver con el rendimiento del equipo “Con respecto a esto último fue una situación de juego, discuten por un balón y no pasa nada. Entiendo la multa pero no significa nada”, indicó el estratega argentino.

