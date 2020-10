“Nacho” Ambriz mejor opción para el Tricolor: Miguel Herrera, “El Piojo” destaca las virtudes del técnico del León y considera que pudiera ser un buen candidato.

Miguel Herrera, técnico del América, ve con buenos ojos a Nacho Ambriz para que dirija a la Selección Mexicana, destacando las virtudes del estratega del León.

Muy bien. La verdad no me queda nada más que felicitar a Nacho (Ambriz) por lo bien que ha hecho su trabajo, por lo bien que ha crecido su equipo. El León juega bien, es un equipo importante que viene haciendo bien las cosas, de media cancha para arriba tienen a un equipo que marca diferencia y sin duda Nacho podría ser un buen candidato y eso me da mucho gusto”, mencionó ante los rumores que ponen al técnico de ‘La Fiera’ como candidato para el Tricolor