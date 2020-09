Naomi Osaka gana el U.S. Open, la japonesa es la quinta jugadora de la Era Abierta en ganar sus tres primeras finales de Grand Slam

La japonesa Naomi Osaka, cuarta cabeza de serie, remontó un set en contra y derrotó este sábado por 1-6, 6-3 y 6-3 a la bielorrusa Victoria Azarenka, número 27 del mundo, y se proclamó nueva campeona del Abierto de Estados Unidos (U.S. Open).

Osaka, que consiguió su segundo título del Abierto en tres años -ganó el primero en el 2018- también logró el tercero de un Grand Slam en las tres finales que ha disputado, tras haber ganado la del Abierto del Australia del 2019.

La nueva campeona es la quinta jugadora de la Era Abierta en ganar sus tres primeras finales de Grand Slam, después de Virginia Wade, Mónica Seles, Lindsay Davenport y Jennifer Capriati.

Naomi Osaka is the #USOpen champion again! 🏆🏆 pic.twitter.com/8W8MogVpWd

Two titles. Three years.

Osaka, de 22 años, que apenas pudo ganar un juego en el primer set tras cometer 13 errores no forzados por cinco golpes ganadores, comparados a los tres y siete de Azarenka, respectivamente, recuperó su mejor tenis a partir del segundo con un saque demoledor y un resto intratable.

Aunque Osaka comenzó el segundo de la misma manera que había concluido el primero, con quiebre de Azarenka para el 2-0, a partir del tercer juego consiguió concentrarse plenamente y exponer su mejor tenis para romper el primer servicio a la bielorrusa. Entonces todo cambió a su favor.

Osaka recuperó la confianza en su tenis, se centró, aseguró los golpes desde el fondo de la pista e hizo de nuevo un quiebre el séptimo juego (4-3) para quedarse con la manga y meterse de lleno en el partido.

All the feels 🥰@naomiosaka is your 2020 #USOpen champion! pic.twitter.com/su8H5GGhg6

