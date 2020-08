NBA pospone partidos por protesta sobre Jacob Blake

NBA pospone partidos protesta sobre Jacob Blake.

Este miércoles se decidió suspender todos los juegos de los playoffs de la NBA, luego del ataque policial contra el ciudadano afroamericano Jacob Blake, que provocó un sinfín de protestas en los Estados Unidos. Los juegos de Milwaukee Bucks vs Orlando Magic, Oklahoma City Thunder vs Houston Rockets y Los Ángeles Lakers vs Portalnd Blazers fueron cancelados.

Los Bucks de Milwaukee decidieron boicotear el juego 5 de la primera ronda de los playoffs de la NBA ante el Magic de Orlando -que estaba programado para las 16:00 horas, tiempo de México-, a manera de protesta por la violencia racial en Estados Unidos, específicamente por el caso de Jacob Blake.

NBA pospone partidos protesta sobre Jacob Blake.

De acuerdo a ESPN, el equipo comandado por Giannis Antetokounmpo permaneció en el vestidor, mientras que el Magic salió a la duela a calentar, pero abandonó la cancha con 3:56 minutos antes de que se diera el silbatazo inicial.