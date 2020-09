No ingresarán Grupos de Animación en la reapertura de estadios, las especulaciones sobre cuándo volverá el público a los estadios de la Liga MX continúan y pese a que no se tiene una fecha exacta para ello, en su reapertura no podrán ingresar los grupos de animación de los clubes.

En entrevista para el portal Mediotiempo, Ricardo Cortés, Director General de Promoción de la Salud señaló que ya analizan cómo será el regreso las personas a las tribunas de la Liga MX, pero descartó que las barras bravas vayan a poder ingresar como lo hacían antes de la pandemia.

REGRESAN LOS FANÁTICOS EN MÉXICO🇲🇽

–

Los clubes de la Liga MX podrían dejar entrar a los fanáticos a sus estadios tan pronto como el próximo mes (decisión de los gobiernos locales.) Cuando abran los estadios, ¿irías a ver un partido?🤔 #LigaMX pic.twitter.com/oK2aqqSf50 — Fútbol De Baúl (@FutbolDeBaul) September 10, 2020

No ingresarán Grupos de Animación en la reapertura de estadios

Te podría interesar:

“No puede haber aglomeraciones como barras o porras, hay que usar siempre cubrebocas durante el partido, porque cuando uno grita emitimos más gotas de saliva que pudieran llegar a otras personas y esto disminuye considerablemente la gestión de gotas”, comentó Cortés.

No ingresarán Grupos de Animación en la reapertura de estadios

Te puede interesar: Horarios de la Jornada 11 del torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX

Algunos de los grupos de animación ya se han hecho presentes a las afueras del estadio de sus equipos y en hoteles de concentración durante el presente torneo; sin embargo, su vuelta al interior de los inmuebles está lejos de ser una realidad.

El funcionario también indicó que los clubes de la Liga MX serán quienes den la aprobación para reabrir las puertas de sus estadios y se les ha sugerido que solamente ingrese gente de la región a la que pertenecen.