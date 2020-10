Nueva baja en la Selección Mexicana, Carlos Rodríguez, jugador del monterrey y convocado por el “Tri”, dio positivo a coronavirus.

El jugador de Monterrey, Carlos Rodríguez, dio positivo por covid-19 por lo que no realizó el viaje a Ámsterdam para concentrarse con la Selección Mexicana de cara al encuentro de este miércoles ante Holanda.

Mediante un comunicado, la FMF dio a conocer que el mediocampista tiene COVID-19 y es asintomático por lo que ya se encuentra aislado y en cuarentena.

Cabe señalar que Rodríguez vio acción el pasado domingo cuando entró de cambio al minuto 61 en el partido ante Querétaro.

Recordemos que también no se pudo integrar al conjunto nacional fue el “Chuky” Lozano, por asuntos relacionados con este virus, que afortunadamente, el club napolitano descarto cualquier caso positivo.

De momento, no se ha dado a conocer si el estratega Gerardo Martino pretende convocar a alguien más en su lugar para el encuentro contra Argelia del próximo 13 de octubre.

Desafortunadamente no pude realizar el viaje a Holanda con la SNM debido a que antes de partir me hicieron un examen de Covid y di positivo. Me encuentro aislado, sin síntomas y cumpliendo los protocolos. Éxito a @miseleccionmx en sus partidos. Bendiciones 🙏🏽🇲🇽

— Carlos Rodriguez (@CharlyRdz29) October 6, 2020