Paola Espinosa vence al COVID-19

CDMX.- La mexicana Paola Espinosa, doble medallista olímpica de clavados, reveló este miércoles que venció la enfermedad de COVID-19 y ahora tiene más deseos que nunca de competir en sus quintos Juegos Olímpicos.

Tras conocer casos cercanos, me hice el examen, salí positiva y me aislé en casa. Al principio no tenía síntomas pero conforme pasaron los días, tuve complicaciones que he ido superando, como un cuadro de leve pulmonía que me fue tratado y no he tenido mayor complicación”, señaló la deportista en sus redes sociales.