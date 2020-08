Racing Point anuncua que “Checo” cumple con cuarentena, Pérez “requiere un resultado de prueba negativo verificado para COVID-19 antes de poder ingresar al paddock”

La escudería Racing Point de Fórmula 1 informó que el piloto mexicano Sergio Checo Pérez completó su periodo de cuarentena, tras dar positivo a COVID-19.

El equipo de F1 apuntó en un comunicado que Checo Pérez “requiere un resultado de prueba negativo verificado para COVID-19 antes de poder ingresar al paddock”, la cual será realizada este jueves‍.

