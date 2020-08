Rafael Nadal no jugará el US OPEN, será la primera vez desde 1999 que el español no participará en el abierto de Estados Unidos.

A través Twitter, el español Rafael Nadal dió a conocer que no participará en el US OPEN 2020, “tras pensarlo mucho”, puntualizando que la pandemia mundial por el coronavirus y rebrotes en el país de la barras y las estrellas, tomó esta decisión.

“Esta es una decisión que no quería tomar, pero en este caso sigo a mi corazón para decidir que por ahora prefiero no viajar”, señaló Nadal.

Tras pensarlo mucho he decidido no participar en el US Open de este año. La situación sanitaria sigue muy complicada en todo el mundo con casos de COVID-19 y rebrotes que parecen fuera de control.

Sabemos que el calendario de este año tras 4 meses sin jugar es una barbaridad pic.twitter.com/kLLne4yJB7 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) August 4, 2020

El tenista balear, número dos del mundo, explicó que “al día de hoy” la situación es “complicada para hacer torneos, y todo mi respeto a la USTA, organizadores del US Open y a la ATP por los esfuerzos que están haciendo para que se juegue el torneo que verán millones de fans por TV o en las plataformas digitales”, remarcó.

El español, quien ganó 19 títulos de Grand Slam,“los esfuerzos que todas las partes están poniendo para que se jueguen torneos”, aunque matizó que “sabemos que el calendario de este año tras cuatro meses sin jugar (por la crisis sanitaria del coronavirus) es una barbaridad”.

El año pasado ganó Nadal este torneo al derrotar en la final Daniil Medvedev, donde también ha coincidido con la cancelación del Mutua Madrid Open que se realizaría del 12 al 30 de septiembre.