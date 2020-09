Raúl Jiménez en la mira del Real Madrid, nuevamente el líder de la manada de los Wolves esta en la órbita de los merengues, por falta de gol, el cuadro blanco está obligado a buscar a un delantero y el mexicano suena en la lista del campeón de España.

Raúl Jiménez inició de gran manera la temporada 2020/2021 de la Premier League. De la mano del mexicano, el Wolverhampton cosechó su primera victoria del torneo luego de vencer 2-0 al Sheffield United con un tanto del ‘Lobo Mexicano’, por lo que su injerencia dentro del campo continúa en ascenso a dos años de su llegada a Inglaterra.

Tiempo atrás se rumoró que el canterano azulcrema saldría de los ‘Wolves‘ para encaminar su futuro hacia un equipo de mayor jerarquía en Europa; sin embargo, lo anterior no sucedió tras algunas compras y ventas de equipos como Atlético de Madrid y Juventus, quienes figuraban como los más interesados en él. No obstante, en las últimas horas circuló en España un hipotético interés del Real Madrid.

El traspaso de Raúl Jiménez al conjunto merengue también tiene un pasado en este periodo de transferencias; empero, es hasta ahora que dicho rumor tomaría más fuerza gracias a ‘Don Balón’, medio español que señala que la directiva del Real Madrid ofrecería hasta 50 millones de euros por hacerse de los servicios del seleccionado nacional mexicano.

La fuente insiste en que, incluso, Fiorentino Pérez ya habría iniciado pláticas con la directiva inglesa con el objetivo de fijar un precio por el delantero. Su llegada al Real Madrid también dependería de la posible salida de Luka Jovic, delantero de 22 años que llegó la temporada pasada y que fue una auténtica decepción tras no registrar las oportunidades deseadas.

De concretarse este rumor, Raúl Jiménez pasaría a la historia como el futbolista mexicano por el que un club en Europa desembolsó la mayor cantidad de dinero superando lo hecho por el Napoli con el ‘Chucky‘ Lozano el año pasado. Además, se uniría a la lista de José Ramón Sauto, José Luis Borbolla, Hugo Sánchez, Javier Hernández y Kenti Robles como los únicos aztecas en defender los colores de la institución merengue.

Great way to start the season and very happy to reach 100 games here at wolves/ Gran manera de empezar la temporada y muy feliz de llegar a los 100 partidos con los wolves ⚽️🐺🔶 pic.twitter.com/iqkZPZurf6

— Raúl Jiménez (@Raul_Jimenez9) September 14, 2020