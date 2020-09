Raúl Jiménez no sabia donde era Wolverhampton, antes de fichar con el club, el mexicano que ahora es el emblema del equipo tiene una curiosa historia antes de firmar con los Wolves.

Raúl Jiménez se ha convertido en uno de los referentes del Wolverhampton de la Premier League, pero el delantero mexicano reconoció que antes de aceptar la propuesta del equipo inglés no sabía nada del club, ni mucho menos que jugaban en la ciudad con el mismo nombre del equipo.

“De Wolverhamptonno sabía (dónde quedaba). Solo conocía Londres. Con selección me tocó ir a Newcastle, Gales, conocía poco de Inglaterra y de Wolves no sabía nada, ni de Birmingham. Sabía de equipos de Inglaterra, pero incluso llegué y pregunté dónde quedaba jugaba Wolverhampton y me dijeron, pues en Wolverhampton ¿Ah es una ciudad?”, dijo entre risas en una plática que tuvo con la Embajada de México en Reino Unido.

El delantero nacional comentó que la decisión de firmar con los lobos fue una de las más complicadas de su carrera, ya que en ese momento se encontraba de regreso con el Benfica de Portugal, lo más curioso de esto, es que el delantero de 29 años no tenía alguna referencia de su actual club.

“Cuando me llega la oferta dije que no era equipo conocido. Fue investigar, ver bien todo y fue una apuesta interesante y al día de hoy no me arrepiento de haberla tomado, llegar a un equipo recién ascendido y desde la primera temporada hemos hecho bien las cosas para estar entre los mejores de la liga inglesa”, expuso.

Hay que destacar que el primer acercamiento de los Wolves con el canterano del América se dio en la gira de la Selección Mexicana rumbo al mundial de Rusia 2018.

“Estaba con la selección en Dinamarca, porque la selección iba a jugar un partido de preparación para mundial y ahí me llegó la oferta. Me hablaron del equipo, del proyecto”, dijo.

“Afortunadamente, la primera temporada fui el mejor jugador de Wolves en la temporada y elegido por mis compañeros. Siempre busco mejorar, crecer y esta temporada tuve el mejor jugador elegido por los compañeros y por la gente. Esta fue la mejor temporada y ahora creo que la hice mejor. Hice más goles, asistencias, partidos y una temporada más larga de lo normal por la pandemia, pero nos metimos en lo que tocara para estar bien de salud y llevar bien las cosas para estar bien en casa, cancha y sin preocuparme por estar contagiado o contagiar a alguien más”, concluyó.

Por la campaña que hizo Raúl, los Lobos compraron su carta en 32 millones de euros, siendo este, en aquel momento, la contratación más cara del club.