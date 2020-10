Raúl Jiménez renovó con los Wolves hasta el 2024, “Estoy encantado de estar aquí y de jugar en este gran club”, afirmó el atacante mexicano Raúl Jiménez tras la firma de su nuevo contrato.

El atacante mexicano Raúl Jiménez firmó un nuevo contrato que lo ligará al Wolverhampton hasta el año 2024.

Very happy to announce my new four-year deal at @wolves the best is about to come #Raul2024 🔶⚽️🐺✍🏽😎 pic.twitter.com/YwhePoKoNB

— Raúl Jiménez (@Raul_Jimenez9) October 3, 2020