Reina Isabel condecora a jugador del Manchester United, quien convenció al gobierno británico de reinstalar comederos gratuitos.

En un acto histórico, la Reina Isabel II condecoró al delantero de los “Red Devil” Marcus Rashford, tras realizar campaña para poder erradicar la pobreza infantil, acto que convenció al Gobierno Británico de reinstalar comedores gratuitos.

El jugador de 22 años de edad ha sido nombrado Miembro de la Orden del Imperio Británico, título aprobado por el Primer Ministro, Boris Johnson, quien se vio obligado a seguir con el financiamiento de comida gratis durante el verano para niños pobres.

Aunque es un periodo corto este proyecto, el seleccionado inglés, quiere luchar para que estos comedores estén todo el año.

“La pelea para proteger a los niños más vulnerables está lejos de acabar. Sería una injusticia para mi comunidad y las familias que he conocido y con las que he hablado, si no lo hiciera”, comentó Rashford.

For the millions who don’t have the platform to be heard…

🗣 #ENDCHILDFOODPOVERTY pic.twitter.com/OuJrZNuWa7

— Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) September 1, 2020