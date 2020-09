Saúl “Canelo” Álvarez demanda a Óscar de la Hoya, GBP y DAZN, según información de The Athletic, “Canelo” por incumplimiento de contrato.

Este martes 8 de septiembre por la noche, The Athletic dio a conocer que el pugilista mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez presentó una demanda ante un tribunal federal en Los Ángeles, California, en contra de Óscar de la Hoya, la promotora Golden Boy Promotions y la compañía de streaming DAZN, los informes señalan que el multicampeón tapatío alega un incumplimiento de contrato entre otros cargos.

Dicha demanda se debería a que ni la promotora ni DAZN han logrado llegar a un acuerdo para realizar la siguiente pelea del pugilista mexicano, esto aunado a que la compañía no querría pagarle los 35 millones de dólares por pelea que tienen acordados en el contrato en el que se estipuló que recibiría 350 millones por 10 combates.

Saúl “Canelo” Álvarez demanda a Óscar de la Hoya, GBP y DAZN

De acuerdo al periodista Mike Coppinger, Canelo Álvarez quiere volver a los cuadriláteros y se siente afectado por Golden Boy y DAZN. “Soy el número uno libra por libra en el mundo. No le tengo miedo a ningún oponente en el ring, y no voy a permitir que las fallas de mi locutor o promotores me mantengan fuera del ring”, explicó a The Athletic en un comunicado.

“Soy el número uno libra por libra del mundo. No tengo miedo a ningún oponente en el ring y no voy a dejar que las fallas de mi plataforma de distribución o promotores me mantengan lejos del ring.

“Presenté la demanda para poder volver al boxeo y darles a mis fanáticos el espectáculo que se merecen”, expresó el pugilista mexicano.

Según Coppinger, Canelo apunto en la demanda que “el acuerdo con DAZN se violó y causó daños de al menos 280 millones de dólares”. Por su parte, ni Óscar de la Hoya, ni DAZN han lanzado algún comunicado expresando su postura ante la demanda de Álvarez.