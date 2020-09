Sergio “Checo” Pérez anuncia su salida de Racing Point, tras siete años en el equipo, “Checo” que no permanecerá en la escudería “rosada” para la próxima temporada.

Sergio ‘Checo’ Pérez ha confirmado, a través de redes sociales, que no permanecerá en la escudería Racing Point para la próxima temporada de Fórmula 1, en medio de rumores sobre la llegada de Sebastian Vettel al equipo.

Tengo algo que anunciarles…

¡Gracias por su apoyo todo este tiempo!

I have something to announce to you…

Thank you for your support all these years!#NeverGiveUp pic.twitter.com/4qN9U6Cg1L

