Sigue en vivo la narración del encuentro Bayern Múnich vs Tigres

México.- Julio César Chávez no tiene pelos en la lengua cuando se trata de recordar el pasado, ya sea para recordar sus grandes victorias arriba del ring, sus adicciones a las drogas o sus amoríos. Ante ello, el César del Boxeo confesó que tuvo varios romances con algunas actrices de televisa.

Y aunque por respeto se guardó los nombres, refirió que una de ellas le solía interpretar una canción de Luis Miguel (Suave) la cual ajustaba con su nombre.

«Todo Televisa pasó por aquí, digo, las mujeres (risas)… (Una me cantaba) ‘Chávez, cómo me mata tu mirada'», recordó el Gran Campeón en entrevista con Hesiquio Balderas, de @12asaltos.

Asimismo, Julio César Chávez indicó que no tiene ningún problema con las personas que consumen marihuana, como el propio Mike Tyson, aunque eso sí, dejó en claro que ésta nunca fue de su agrado.

«Tyson todavía le pega a la marihuana, pero yo no puedo, además la marihuana nunca me gustó, mí droga de impacto siempre fue la cocaína y el alcohol, pero yo no tengo ningún problema con la marihuana», indicó.

Con información de Medio Tiempo