Tomás Boy sabe que está en la etapa final de su carrera, el ‘Jefe’ tiene la confianza de sumar puntos y de paso admitió que está cerca de retirarse como entrenador.

Tras la salida de Juan Francisco Palencia de la dirección técnica de Mazatlán, la directiva del equipo decidió apostar por Tomás Boy para que componga el rumbo del club.

“Significa muchísimo porque estoy en el final de mi carrea, sin decir que sea el final, pero estoy en el tramo. Me considero muy afortunado porque esta es una oportunidad que no cualquiera tendría y es en un lugar que ya he trabajado, es una cosa fantástica, creen en lo que yo puedo hacer“, comentó.