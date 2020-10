Triunfo de Los Lakers sobre Heat de Miami, la seria va a 2-0 a favor de los Ánegles, en las finales de la NBA.

LeBron James y Anthony Davis lideraron la victoria de Los Angeles Lakers ante Heat de Miami en el segundo partido de las Finales de la NBA

El alero LeBron James y el pívot Anthony Davis, tuvieron una gran actuación para que Los Angeles Lakers vencieran este viernes por 124-114 a los Heat de Miami en el segundo partido de las Finales de la NBA que disputan al mejor de siete y dominan por 2-0.

LeBron James (33 PTS, 9 REB, 9 AST) & Anthony Davis (32 PTS, 14 REB) propel the @Lakers to a 2-0 series lead in the #NBAFinals presented by YouTube TV! Game 3: Sunday – 7:30pm/et, ABC

James se quedó a las puertas de su segundo triple-doble consecutivo al conseguir 33 puntos, nueve rebotes, nueve asistencias, recuperó un balón y puso un tapón.

Mientras que Davis acabó con un doble-doble de 32 puntos y 14 rebotes que lo dejaron líder en el juego interior de los Lakers, que vuelven a las Finales de la NBA por primera vez desde el 2010.

El veterano base Rajon Rondo, que salió de reserva, se encargó de ser el sexto jugador y el líder en la dirección del juego de los Lakers al aportar un doble-doble de 16 puntos, 10 asistencias y capturó cuatro rebotes.

Rondo double-double! 👏@RajonRondo scores 16 PTS and hands out 10 AST off the @Lakers bench in the Game 2 W! #NBAFinals

Game 3: Sunday – 7:30pm/et, ABC pic.twitter.com/pwdq7Jb14p

— NBA (@NBA) October 3, 2020