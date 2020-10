Wijnaldyum señala que no era penal, sigue la polémica tras el partido de Holanda vs México, ahora le toco a ellos decir: No era penal.

El holandés Georginio Wijnaldum siguió con la polémica del ‘No era penal’ y le aclaró a Andrés Guardado que la pena máxima a Raúl Jiménez no debía de contar porque estaba en fuera de lugar.

El “Principito”, Andrés Guardado, publicó en sus redes sociales un par de fotos postpartido, donde la selección nacional ganó por la mínima a su similar de Holanda, en estas fotos, Guardado, puso de leyenda ¡Vamos México!

Momentos después, el jugador del Liverpool, Wijnakdum, comentó:

Fue fuera de lugar papi, pero buen juego”. “Encantando de verte papi y buen juego”, respondió el mexicano.

Wijnaldyum señala que no era penal

Wijnaldum y Guardado se reencontraron. En alguna ocasión, al jugador del Liverpool se le preguntó sobre cuál jugador había sido el más difícil de enfrentar en su carrera, a lo que respondió que el mexicano y recordó el Mundial de Brasil 2014.