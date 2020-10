Zlatan sigue siendo positivo a COVID-19, Milán por medio de un comunicado confirma nuevamente que su delantero dio positivo a coronavirus, por lo que seguirá en cuarentena.



El atacante sueco del Milán, Zlatan Ibrahimovic, sigue siendo positivo al coronavirus, dos semanas después de ponerse en aislamiento tras un primer test positivo, informó su club.

Para volver a entrenar y reincorporarse con sus compañeros, el sueco, tiene que pasar la prueba, recordemos que esta próximo el clásico del Milán, en San Siro, el 17 de Octubre.

El defensa brasileño Léo Duarte, cuyo último test volvió a dar positivo, también prolongará su cuarentena. El resto de jugadores son en cambio negativos, precisó la escuadra ‘rossonera’.

El pasado 24 de septiembre se confirmo sobre que Zlatan era positivo a COVID-19, por que lo no pudo viajar con su equipo y no pudo seguir con el enorme inicio de temporada con el Milán.

I tested negative to Covid yesterday and positive today. No symptoms what so ever. Covid had the courage to challenge me. Bad idea

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) September 24, 2020