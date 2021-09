Derecho a la salud y a la no discriminación obligó a autoridades de Veracruz a vacunar contra Covid a menores

Xalapa, Ver.- Alrededor de un mes tardaron en surtir efecto los amparos que padres de familia interpusieron en distintos municipios de Veracruz para que sus hijos mejores de edad con o sin comorbilidades fueran vacunados contra COVID.

El abogado Amilcar Hanal Reyes Guerrero, del despacho Reyes Sarabia, en Xalapa, quien representó a dos menores de 12 y 15 años en el proceso legal para conseguir su vacuna, explicó que el argumento de las autoridades de salud en el estado para negar la vacuna fue «infundado» porque no hubo una justificación con argumentos lógico-jurídicos y se basaron en los derechos internacionales para garantizar el acceso a la salud y la no discriminación, por lo que se prevee que sean más los menores que tengan acceso a la vacuna Pfizer en próximos días y meses:

«Los jueces de Distrito tendrán que unificar criterios en materia de derechos humanos, de no discriminación. Nosotros estamos muy contentos porque los jueces de Distrito del estado de Veracruz han emitido criterios muy certeros con relación al acceso a la salud, a la no discriminación, a que no haya una distinción ni de edad ni de sexo para efectos de tener acceso a la vacuna».