Derriban muro de contención del puente de la Cruz Roja en Papantla

*No se dejen engañar por noticias falsas” externó el Alcalde

Redacción

Gutiérrez Zamora, Ver.- El Alcalde Wilman Monje Morales realizo un pronunciamiento ante el rumor que el Municipio de Gutiérrez Zamora volvería a cerrar el acceso a personas ajenas al mismo, por la contingencia sanitaria del Covid 19, mencionado que hacer dicha acción afectaría la economía de las familias zamoreñas.

“No estamos pensando en ningún momento volver a cerrar. No se dejen engañar con noticias falsas, volver a cerrar, es afectar la economía del Zamoreño, familias completas sufrirían mucho, no estamos en condiciones para afectar al Zamoreño que día a día trabaja para llevar el sustento a la casa, usted amigo(a) use su cubrebocas, mantenga la sana distancia, evita aglomeraciones y sigue nuestras recomendaciones de salud, es por tu bien” expreso el Munícipe.

De igual forma agrego; “agradezco a cada Zamoreño su compromiso y respaldo con este gobierno que su amigo y servidor encabeza”.

Cabe mencionar que actualmente personal del Ayuntamiento y Policía Municipal continúan realizando recorridos en calles y espacios públicos para invitar a la ciudadanía el uso del cubrebocas, así como mantener la sana distancia y el constante lavado de manos.