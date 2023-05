Desalojo en laguna Olmeca fue por petición de vecinos: alcaldesa de Veracruz

Veracruz, Ver.– La alcaldesa, Patricia Lobeira Rodríguez, confirmó que el desalojo de viviendas y comercios que se hizo el pasado domingo a los alrededores de la laguna Olmeca, obedeció a una petición de los vecinos de colonias aledañas.

La edil panista señaló que vecinos de los fraccionamientos Laguna Real, Flores del Valle y Floresta, solicitaron al ayuntamiento que se desalojara a estas personas ya que se podrían ver afectadas durante la temporada de lluvias.

Lobeira Rodríguez, expuso que las lluvias que se han suscitado últimamente en el municipio de Veracruz han sido muy fuertes, por lo que es importante tener limpios los vasos reguladores que ayudan a evitar inundaciones en las colonias.

«Todos estos vasos reguladores son muy importantes para evitar las inundaciones de la ciudad (…) toda esa zona como sabemos es baja y tiende a inundarse en la temporada de lluvias, si nosotros no tenemos nuestros vasos reguladores bien cuidados y limpios, pues ahí es un riesgo para toda la población, no nada más para los vecinos de esas colonias, sino para toda la población. Es por eso que no nada más hemos hecho ese retiro, sino que también hemos hecho limpieza de canales, de lagunas, nosotros como municipio que aunque no nos toca hacer la limpieza de las lagunas hemos estado muy atentos, porque es un trabajo que se hace todo el año para evitar las inundaciones», refutó.