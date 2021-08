Desamparan en Tampico a veracruzanos enfermos de COVID que trabajan en plataformas

Veracruz, Ver.- Varios veracruzanos han sido olvidados y desamparados por una empresa contratada por PEMEX para la perforación de pozos en el Estado de Tamaulipas.

Los trabajadores, hoy enfermos de COVID-19, están siendo alojados en un hotel de la ciudad de Tampico, donde además de solo darles paracetamol como tratamiento, les deben algunas quincenas por sus servicios.

Se trata de la empresa Grupo R Exploración Marina, misma que realiza trabajos en la Plataforma La Muralla IV en el Golfo de México, donde ejecuta perforación profunda en al menos tres pozos.

El joven F.Z.H. uno de los afectados, relató que el pasado fin de semana fue ingresado al hotel Gamma en la ciudad de Tampico, luego de ser bajado de la plataforma por un brote de al menos 20 trabajadores.

Expuso que desde hace un tiempo, los protocolos sanitarios se han relajado por parte de las empresas, por lo que no duda que puedan darse más casos ser positivos.

Lo que antes era un trabajo soñado, por el sueldo y prestaciones, la pandemia ha demostrado las irregularidades laborales de la empresa GRUPO R, y otras; siendo ahora un problema trabajar en plataforma.

Desde la pandemia, a los empleados se les ha retrasado el pago o llega incompleto, señalan que ha habido incumplimiento en los beneficios laborales y las obligaciones que debería de cumplir la empresa, como son los pagos del INFONAVIT, IMSS y Fonacot.

“GRUPO R, no nos ha pagado el Fonacot, ni el Infonavit desde hace 18 meses, tampoco las afores y en este momento nos encontramos sin el seguro social, al parecer tenemos tres meses sin seguro social y estábamos trabajando”, explicó.

El trabajador expuso que a pesar de que los contratos fueron con transnacionales tan grandes como Shell y Halliburton, los que aparentemente pagaban y cumplían con el dinero, la empresa GRUPO R, no lo hace, desde hace un tiempo y asestó que ante los reclamos, «no nos dan la cara”.

“El problema es que GRUPO R así es, nos tratan como basura brother, y eso que son mexicanos ellos también, pero son tremendos, de hecho quién sabe cómo me vaya después de haber dicho todo esto”, sentenció.

Con la tercera ola de pandemia y los múltiples contagios, también los han intentado obligar a que firmen cartas de “Liberación de Responsabilidad y Asunción de Riesgos”.

Por lo menos, indicó son 2 mil trabajadores, entre ellos él y los otros veracruzanos los que temen en que se conviertan en un nuevo caso como el de “Oceanografía”, en donde dejen en “desamparo” o con la manos vacías a los trabajadores, sin que las autoridades hagan algo.

“Tenemos miedo que la situación se vuelva igual a la de “Oceanografía”, porque nos informaron vía telefónica hace 4 días que la plataforma se la van a llevar a entregar a las Bahamas, con los accionistas, entonces ya nosotros es nuestra última bajada, no nos han pagado lo que nos deben y pues no va a haber a quien reclamarle porque en ese momento se desaparece la empresa” puntualizó.

Finalmente señaló que lo único que están pidiendo es que alguna autoridades impida que estas empresas sigan “explotando” a los trabajadores con total impunidad, poniendo en riesgo la seguridad y la salud de mexicanos que por necesidad aceptan muchas veces estas condiciones.

“Yo lo que quiero es irme a mi casa … Si fuera grave (COVID), y no pudiera yo ni hablar, no sabría ni a dónde me iban a llevar, ni mi familia le iban a decir a dónde me llevan, simplemente estamos desamparados, no tenemos nada, ya así ya nos dijeron que bye o sea imagínate”.

En el pasado mes de mayo de este año, PEMEX y el SAT, anunciaron el inicio de “procedimiento de rescisión” de entre cinco y seis contratos millonarios de esta empresa con PEMEX Exploración y Producción, así como el embargo de cuentas bancarios, por incumplimientos.

GRUPO R, este integrado por:

– Grupo R Operaciones Petroleras. – Grupo R Perforación Marina. -Grupo R Servicios Integrales. -Grupo R Perforación. -Grupo R Perforado Terrestre. -Grupo R Exploración Marina. – Grupo R Petróleo y Gas -Servicios Marítimos de Campeche. –Bosnor. -Servicios Múltiples de Burgos. -Industrial Perforadora Campeche. -Río San Juan Construcciones. -Offshore Drilling Holding. -Mantenimiento Marino de México.

