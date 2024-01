DeSantis pudo levantar el vuelo, pero se metió en una campaña antiinmigrante pensando que eso iba a ayudar y se desplomó: AMLO

México.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, retó al exmandatario Ernesto Zedillo a responder cuatro preguntas, aprovechando su regreso a nuestro país esta semana.

Según versiones periodísticas, Zedillo Ponce de León participará como orador principal en un evento privado de una empresa este miércoles 24 de enero, donde se prevé que toque temas de economía y finanzas.

Las preguntas que le planteó López Obrador al expresidente mexicano están relacionadas con el Fobaproa, pensiones, que no haya aumentado el salario mínimo en su sexenio y la razón del por qué desapareció los ferrocarriles en el país.

«Ahora que viene Zedillo me gustaría hacerle tres preguntas: una, por qué convirtió las deudas de unos cantos en deuda pública, el Fobaproa, porque lo traen de expositor como a (José María) Aznar de España, todo este bloque conservador”, indicó.

“Lo segundo, que contesté por qué envió al Congreso una reforma de pensiones en donde el trabajador al jubilarse no va a recibir, si no se hubiese modificado, porque ya se hizo un cambio y se hizo otro, no iba a recibir ni el 50 por ciento de su salario. Qué lo llevó a dañar a los trabajadores, por qué lo hizo, ¿No sabía lo que iba a significar esa reforma a las pensiones? ¿Hicieron mal el cálculo, la corrida financiera?”, subrayó este martes en la conferencia matutina de Palacio Nacional.

“Una tercera es por qué durante su Gobierno no aumentó el salario mínimo, sino al contrario, se redujo el poder de compra del salario. Dije tres, pero la cuarta es por qué desapareció los trenes de pasajeros y se fue a trabajar de asesor a la empresa estadounidense que le entregó los ferrocarriles nacionales”, manifestó.