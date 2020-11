Desaparece menor de edad en comunidad de Papantla

• Empresa C Bajío a través de su área audovisual visita distintas zonas del totonacapan.

• My Short Story es un proyecto realizado por pozarricense.

Papantla vuelve a promocionar sus sitios más emblemáticos a través del trabajo realizado por la Empresa C Bajío Querétaro, quienes llegaron para vivir las experiencias turísticas que ofrece “La Ciudad que Perfuma el mundo”, de la mano de empresarios que le apuestan a la recuperación económica de este municipio.

Gastronomía, destinos, experiencias y vivencias han sido registradas a través de video, bajo la lente de My Short Story, brazo audiovisual de Experiencias C Bajío, quienes una vez concluidas las grabaciones iniciaran con la producción para esperar el resultado final que promete mostrar una calidad única a cada una de las imágenes captadas “Todo esto para enamorar con la vista a los turistas”, porque Papantla lo merece y con esto se pretende captar viajeros de distintos puntos del país y del mundo en general.

La apuesta es por la zona del totonacapan, pues como lo indica su creador Jesús Alberto Reséndiz Sandoval nacido en Poza Rica y que encabeza esta firma My Short Story, “Deseamos que la gente conozca y viva estas experiencias que ofrece nuestra región, nuestros amigos y nuestro Veracruz, es una forma de acercarles todo lo que existe en estos lugares y esperamos una respuesta favorable” apunta.



Los trabajos han incluido el Restaurante Nakú ubicado en Papantla y que ofrece comida típica regional elaborado por manos expertas en el área; así como el Hotel Tajín y sus magníficas instalaciones; Rancho Playa, la Zona Arqueológica El Tajín, Papanta como Pueblo Mágico entre otros lugares.

Los trabajos concluyen en unos días más y en unas semanas podremos ver a raves de todas las redes sociales, los resultado