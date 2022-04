Desaprobación de Reforma Eléctrica beneficiará a Morena en el 2024: Cuitláhuac García

Xalapa, Ver.- El gobernador Cuitláhuac García Jiménez advirtió que el pueblo de Veracruz castigará en las urnas el próximo 2024 a los partidos de oposición que no permitieron la aprobación de la Reforma Eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En ese sentido, dijo que su partido, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) saldría beneficiado en el proceso electoral del 2024 en el que habrá elección para el cambio de gubernatura:

«Será la gente la que empiece a manifestarse sobre esto y que no lo va olvidar. En el 2024 no se va a olvidar, la gente no lo va a olvidar así como no olvidó esa gran traición del PRI y el PAN en su momento y por eso facilitaron la llegada del presidente en el 2018».