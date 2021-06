Descarta alcalde de Veracruz que su familia sea dueña de edificio que criticó AMLO

Veracruz, Ver. – Como una «payasada» calificó el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, los rumores de que el edificio que criticó el presidente Andrés Manuel López Obrador en el primer cuadro de la ciudad, sea de la familia Yunes.

Tras los comentarios del presidente sobre el edificio que se construye en la avenida Xicotencatl, en algunos medios de comunicación se expuso que este inmueble pertenecía a la familia Yunes a través de prestanombre, acción que aclaró el panista, e incluso bromeo con ello.

Yunes Márquez recalcó que el edificio cuenta con todos los permisos, federales, estatales y municipales desde el 2017, por lo que legalmente está en su derecho de ejercer la obra; aunque mencionó que el disgusto del Ejecutivo federal por la estructura y diseño del inmueble es respetable, pues incluso a él no le gusta algunos edificios del Centro Histórico.

«Está bien, se vale que te guste o no te guste un edificio, pero para nosotros es un tema de legalidad, yo otorgo licencias de construcción en base a que la gente quela solicita cumpla con los requisitos, y el edificio cumple con los requisitos. A mí hay muchos otros edificios en la ciudad que no me gustan, me desagradan, su arquitectura, su forma, pero si cumple con los requisitos, yo no soy nadie para poderle frenar o revocar como comentaban, una licencia a nadie, sería indebido de nuestra parte hacerlo», remató.