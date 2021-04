Descarta Ayuntamiento de Veracruz negligencia médica en asilo del DIF

Tuxpan Ver.- Ante el temor de que le fabriquen un delito como se lo hicieron a Rogelio Franco y Gregorio Gómez, candidatos del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a diferentes cargos de elección popular, el ex líder estatal Partido Acción Nacional (PAN) y candidato a la presidencia municipal de Tuxpan, por la alianza Va por México, José de Jesús Mancha Alarcón, solicito un aparo el pasado 19 de abril contra cualquier orden de aprehensión, misma que quedó asentada en el expediente 177/2021.

Foto: Noreste.



El entrevistado resalto “Nunca he cometido delito alguno, nunca he estado sujeto a ningún proceso judicial, sin embargo, los últimos acontecimientos, que han ocurrido en el estado, han demostrado que el gobierno está utilizan los instrumentos de procuración de justicia para a tacar a los adversarios políticos, en vez de estar usando la ley y las fuerzas de seguridad pública para atacar a secuestradores, violadores, asesinos, se dedica a amedrantar a los adversarios políticos”.

Reitero que el objetivo es cortar las aspiraciones de los ciudadanos, utilizando los instrumentos de justicia para perjudicar a los adversarios políticos “No voy a permitir que, de manera tramposa, ilegal e injusta me quieran impedir el acceso a una candidatura”.



Aclaro que hasta el momento no hay ninguna denuncia en ningún tribunal en su contra, pero el temor es que le fabriquen algún delito, por ello recurrió al amparo federal, por lo que ya le fue concedida la suspensión provisional, lo que significa que ninguna autoridad lo puede detener, y solo se está a la espera que se conceda la suspensión definitiva.

Con información de Martha Hernández.

