Descarta Paty Lobeira rehabilitación del zoológico «Viveros»

Veracruz, Ver.- La alcaldesa de Veracruz Patricia Lobeira Rodríguez, descartó la rehabilitación integral en 2022, del zoológico «Miguel Ángel de Quevedo», mejor conocido como «Viveros».

La edil panista dijo que, analizarán si el lugar continuará manejandose como zoológico o se cambiará únicamente a, una Unidad de Manejo Ambiental (UMA).

«No sería este año, por eso no lo tenemos presupuestado, este año no entraría la rehabilitación, este año lo único que estamos haciendo es mantenimiento a las áreas cómo este zoológico Miguel Ángel de Quevedo, y más adelante podría considerarse la rehabilitación (…) a mí me gustaría rehabilitarlo en su totalidad, hay proyectos como bien mencionas, sin embargo, también ahora, ha habido aumentos en diferentes productos que, seguramente han aumentado, y que bueno, el precio que tenía contemplado o la inversión que tenían contemplada, ya seguramente aumentó», refutó.