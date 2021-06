Descarta PC riesgos en Laguna Verde

Xalapa, Ver.- La secretaria de Protección civil del gobierno del estado, Guadalupe Osorno Maldonado, aseguró que hizo un recorrido por la central nucleoeléctrica y constató que no hay situaciones que representen algún riesgo.

Cabe recordar que el diario español «El País» publicó que la Central Nuclear de Laguna Verde afronta una saturación de residuos nucleares y de uranio usado, de acuerdo con una investigación.

La titular de PC respaldó lo expuesto por el gobernador Cuitláhuac García respecto a que no hay acumulación de residuos radioactivos.

«Yo estoy de acuerdo en lo que dijo el gobernador, yo no vi una sobrepoblación de cosas, a mí me parece que no hay riesgo».