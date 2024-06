Desconectados, no hay señal de telefonía celular en Papantla

Papantla.-Desmiente el agente municipal de Mozutla, Lucio Danny San Juan García que haya renunciado a su cargo, la comunidad lo respalda y es un grupo minoritario que pretende confundir, ya que dejaron de ser los representantes de la Junta de Mejoras y eso les generó inconformidad pues dejaron de manejar los recursos que obtenían de la fiesta patronal.En entrevista con la primera autoridad de la citada comunidad, Lucio Danny San Juan García, señaló que en Mozutla por usos y costumbres hay una Agencia Municipal y un Comité de Junta de Mejoras y cada año previo a la fiesta patronal se elige a un Comité Profiesta, cada grupo realiza el trabajo que les corresponde para organizar la fiesta del pueblo, “pero se detectó que lo integrantes de la Junta de Mejoras se estaban quedando con el recurso que se obtiene de la fiesta patronal y de esto se percataron los pobladores y por lo tanto se decidió destituirlos para evitar el mal manejo del dinero, además de que estaban causando conflictos internos” agregó.

Señalando que previo a la fiesta patronal todos trabajan por igual, pero el Comité de la Junta de Mejoras se encarga de lo más fácil que es la organización de los bailes, el cobro de piso de los ambulantes y juegos mecánicos, venta de cerveza, en ellos recaen toda las ganancias que se obtienen, tan solo el año pasado se obtuvo una ganancia de 150 mil pesos y los administradores de este recurso no rindieron cuentas y estaban usando el dinero del pueblo para cubrir las necesidades de ellos o de su grupo minoritario que traen con ellos bajo engaños.“Como pueblo queremos mejoras para las instituciones educativas, clínica de salud, de la iglesia, pero la Junta de Mejoras se niega a estos beneficios, por lo que el pueblo ya no quiso a esta gente que solo ve por sus intereses”, comentó el agente municipal.

Dijo que ante esta situación se determinó para este año previo a la fiesta patronal del pueblo se iba destituir a los miembros de la Junta de Mejoras, para evitar que se sigan presentando tales irregularidades que solo afectan al pueblo.Cabe mencionar que los que integran la Junta de Mejoras, se negaron a dar un recursos a la iglesia para el mantenimiento de la misma, cosa que causó molestia entre los pobladores y esto se debió a que uno de la Junta fue excomulgado por cometer fechorías con una mujer al interior del templo, de esto hay pruebas y se tiene un acta administrativa.

El agente municipal de Mozutla, destacó que en el mes de mayo de este año, se hizo una reunión para organizar la fiesta patronal del pueblo que se realiza en agosto y fue ahí donde se dio a conocer que se i ba a cambiar a los representantes de la Junta de Mejoras, el pueblo ya no los quiso por que hacian lo que querian con un dinero que no era suyo. Subrayó que el presidente de la Junta de Mejoras, Rodrigo García García, secretario, Isaac García Moreno y tesorero, Miguel García San Martín, que dicho sea de paso son primos, pretendían seguir manejando el dinero del pueblo, cosa que no iban a permitir los pobladores por lo que en la reunión que organizaron en mayo fueron destituidos.

De esta situación ya tiene conocimiento las autoridades municipales y le indicaron que el conflicto es interno y como tal si el pueblo lo respalda él sigue siendo la autoridad rural, “por lo que seguimos trabajando para beneficio de los pobladores, por lo que la fiesta patronal se va a realizar pese al dolor de unos cuantos, para esta fiesta patronal, el pueblo aprobó al Comité Profiesta 2024 y quedaron destituidos los que eran integrantes de la Junta de Mejoras”, recalcó San Juan García.Puntualizó que por ningún motivo se discrimina a nadie, el que era presidente de la Junta de Mejoras, Rodrigo García, lamentablemente sufrió un accidente y esa ha sido su bandera además que peca de soberbio, “en lo personal yo respeto su condición, yo no lo moví de su cargo por capricho, fue decisión del pueblo que se basa en los usos y costumbres y se tiene que respetar, además se ha rodeado de gente muy nociva que lo mal aconseja y eso es lo que ha generado conflictos, pero ya todo esta en orden y la fiesta patronal se va a llevar a cabo por decisión del pueblo y el recurso que se obtenga se va a utilizar para beneficio de Mortal”, finalizó el agente municipal, Lucio Danny San Juan García.

Redacción Noreste