Desconoce Alcalde de Boca del Río presunto arresto en su contra por desacato

Veracruz, Ver.– El alcalde de Boca del Río, Humberto Alonso Morelli, dijo desconocer la información sobre un presunto arresto que pesa en su contra, así como de la síndica del Ayuntamiento, Lizeth León Huesca, por desacato de una orden de un Juez Federal.

Circuló una nota periodística donde se asegura que a ambos ediles panistas les fue negado un amparo contra una orden de arresto, por presuntamente haberse negado a reinstalar a un grupo de trabajadores, fallo que fue decretado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.

En el expediente 65/2020 se aclara que el laudo fue dictado en 2019 y por ende debían reinstalarse los trabajadores en su área laboral, acción que presuntamente nunca ocurrió.

“No sé donde salió eso, no tengo la menor idea, no tengo nada que decir porque es totalmente falso (…) es que la verdad no tengo la menor idea, no he visto ni la nota, ni sé exactamente de que se trata, pero supongo son temas laborales que tienen muchísimos años, son antes del 2012 o del 2013, no sé”, expresó el edil.

Expuso que todo pleito laboral viene de administraciones anteriores y se encuentran estos en las áreas jurídicas del Ayuntamiento, los cuales en estos momentos presentan un proceso normal y continúan en marcha.

Por Alejandro Ávila