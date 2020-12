Descubre a qué signos del zodiaco les irá bien en cuestiones financieras en 2021

México.– Descubre lo que las acertadas predicciones de la tarotista y astróloga cubana Mhoni Vidente traen para cada uno de los 12 signos del zodiaco el presente martes 15 de diciembre en el amor, salud, trabajo, dinero y amistades y lo que los astros y los movimientos de los planetas generarán con los cambios de energía a tu alrededor. ¡No te los puedes perder!.

Aries

«Jornada complicada en la que te será imposible apegarte a tus planes debido a constantes distracciones fuera de tu control. No puedes estar en estado perpetuo de desconfianza y celos hacia tu pareja. Esto terminará por alterar la relación. Iniciarás nuevamente durante la jornada de hoy ciertas actividades redituables que habías dejado en el pasado.

No te desanimes por haber caído momentáneamente en las manos de la derrota. Aprovecha esta experiencia de la manera más positiva posible».

Tauro

«La ocurrencia de algunas vicisitudes tirarán por tierra tus planes sociales y familiares para la jornada. Discúlpate debidamente. Ciertos cambios de ambiente causarán un notable efecto en tu capacidad para seducir. Aprovéchalo al máximo. Se comienzan a abrir ciertos caminos que pueden llegar a transformar radicalmente tu futuro a nivel profesional.

Si todo el tiempo postergas aquellas actividades que disfrutas, llegará la instancia en la que notarás que tu vida se ha pasado de largo».

Géminis

«Cambios internos en tu medio laboral provocarán modificaciones en tu rutina. No seas impulsivo y usa el raciocinio. En el amor te verás deprimido y nostálgico, y sentirás que todo tiempo pasado fue mejor. Aprovecha este período de soledad. Necesitas dedicarle tiempo a tu familia debido a acontecimientos recientes, y no puedes abandonar tu trabajo.

No centres tu mente en los detalles de forma excesiva, concéntrate en lo realmente importante. Recuerda que la vida es una sola, disfrútala».

Cáncer

«No creas que sabes todos los trucos para trabajar poco y ganar mucho. Alguien más despierto que tú hoy puede delatarte. Cuídate. Por momentos, el miedo al compromiso logra paralizarte. Estás enamorado, no tengas miedo a hacer planes a largo plazo. Tus esfuerzos se pueden ver entorpecidos por la influencia negativa de un colega. Aunque no creas, prende una vela roja.

Asegúrate de culminar con esas tareas que dejaste pendientes hace tiempo y que ahora te están reclamando. No pongas excusas».

Leo

«Comenzarás a dar lugar a ciertos cuestionamientos sobre decisiones recientes. Piensa detenidamente antes de modificarlas. Aprende a complementarte con tu pareja de la mejor manera posible. Busca en ella la solución a tus falencias. Cuidado con los comentarios que sueltas en tu ambiente laboral. Nunca sabes como pueden ser usados luego.

Muéstrate siempre abierto a vivir nuevas y enriquecedoras experiencias. No te encierres en un monótono circulo de repeticiones constantes».

Virgo

«Lograrás aplicar ciertos conocimientos que la vida te permitiera asimilar con mucho éxito durante la jornada de hoy. No podrás mantener más tiempo la mascara que has puesto sobre tus actitudes, intentando satisfacer las demandas de tu pareja. No tendrás margen de error en tus responsabilidades de la jornada. Dedícate lo más atentamente posible a tu trabajo.

Los errores propios son los más difíciles de apreciar, en relación con los del prójimo. Mantente imparcial a la hora de cuestionarte».

Libra

«Día propicio para intentar retomar la comunicación con familiares que no has visto durante un largo tiempo. Las circunstancias del destino pondrán frente a ti a alguien que puede convertirse en una persona muy especial para ti hoy. No importa cuan cansado te encuentres, tienes los minutos contados para ciertas responsabilidades. Continua adelante.

No te dejes llevar por la aventura del momento tan fácilmente. Cuida con más recelo tus sentimientos antes de otorgarlos sin más».

Escorpio

«Los pensamientos que se te vengan de repente podrían ser reveladores para continuar con tu plan de vida. Dale crédito incluso a lo que parezca descabellado. En el hogar que has formado, se destacarán en estos días la armonía y la cooperación, y sentirás un clima de cordialidad hermoso. No pares de invertir en la perfección y en el progreso individual. Recíclate porque es una inversión a un futuro redituable.

El Sol y la Luna propician un poquito de tensión. Ten a mano un poco de aceite esencial y déjate llevar por las sensaciones».

Sagitario

«Nada parecerá salir de acorde a tus planes en el día de hoy. No te permitas desfallecer por esto. Mantente sereno. Si pasas la barrera de la amistad no hay vuelta atrás. Piensa bien antes de manifestar tus sentimientos abiertamente. Que tu facilidad para resolver ciertas cuestiones laborales no te convierta en una persona despreocupada e irresponsable.

No te dejes llevar por las apariencias a la hora de forjar una primera opinión sobre una persona. Trasciende lo impersonal y mira su alma».

Capricornio

«Nada mejor para hoy que levantar el tubo y llamar a esos amigos de los que hace tiempo no tienes noticias. Te alegrarán el día. Si sigues buscando a la persona ideal, terminarás solo. La cuestión es hallar el equilibrio entre la persona ideal y la posible. Que tu pareja tenga un mejor ingreso que tú no es motivo para sentirte en desventaja. Ella no le da crédito a lo económico.

Si estás pensando en dedicarle más tiempo a tu cuerpo, practicar algún deporte o salir a correr son dos buenas opciones».

Acuario

«No encontrarás forma alguna de detener el constante afluente de pensamientos a tu mente sobre algo en particular que te preocupa. Los insultos en la pareja son un claro indicativo de la caída del respeto por parte de sus integrantes. Busca calmar los ánimos. Finalmente las continuas discusiones con tus superiores han alcanzado un nivel desastroso. Deberás buscar otro lugar.

O aprendes a poner a la pareja entre tus prioridades por sobre ti mismo o te acostumbras a vivir en la más plena soledad. No tienes otra elección».

Piscis

«Una noticia de alguien que hace mucho no ves te alegrará el día pero a la vez te hará olvidar de compromisos que debías cumplir. Después de varios fracasos, encontraste la media naranja que buscabas. La relación va camino a consolidarse. No temas en exigir un aumento de sueldo, ya que trabajaste duro y lo mereces. Si hablas con tus superiores, lo obtendrás.

No intentes abarcar más de lo que puedes. Si te ves desbordado de actividades y responsabilidades, pide ayuda a alguien de confianza».

