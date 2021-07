Descubre cuántas calorías tiene un bolillo

México.- Descubre lo que te espera el presente miércoles 14 de julio de 2021 de acuerdo a los horóscopos para los doce signos del zodiaco por la tarotista y astróloga cubana Mhoni Vidente.

ARIES

Te han dicho que tu relación pende de un hilo, y eso te ha preocupado. Pero detrás de esta calificación malintencionada hay muchas cosas buenas, que no consideras. Para empezar, te dice que tú y tu pareja están conectados. Puede ser un hilo de acero, irrompible. Y así como Ariana ayudo a Teseo a salir del laberinto, ese hilo puede tener la misma finalidad.

Tienes que reconocer a tus mejores aliados productivos. Haz una lista de las personas s las que puedes recurrir en busca de consejo y de ayuda, en caso de problemas con tu trabajo. Alientas esas relaciones con contactos frecuentes. Es bueno saber con quien se cuenta, pero es mejor tenerles cerca.

Para atraer la salud, y nunca perderla, los astros recomiendan las velas blancas, las hojas secas en un saquito, las monedas de plata y plantas vivas. Rodéate de ellos, y siempre contarás con un muto contra todo tipo de males.

TAURO

El amor es una ciencia que se aprende sobre la marcha, para la que no hay manuales ni fórmulas establecidas. A cada momento surge un nuevo reto, y la improvisación juega un pape vital en su resolución. No sean tan duros consigo mismo: es necesario echar a perder un poco para volverse buen amante.

Hay ojos que te observan, y no son del todo benevolentes. Así que debes cuidar cada paso y cada acción. No te dejes llevar por el pánico, pues esa es la manera más común de cometer errores. Respira hondo y haz lo que haces día tras día: trabajar dando tu mejor esfuerzo, sin reservas ni tregua.

Esperan que des algo que, sencillamente, ni tu ni nadie está en posición de dar. Donde no hay compasión ni empatía, no puede haber buenos términos. Tienes que dejar de intentar complacer a personas que no tienen miramientos hacia ti. Es un desperdicio, y solo te haces daño.

GÉMINIS

Esas sospechas que tienes sobre la conducta de tu pareja, ya puedes desecharlas. Es mejor que evites confrontaciones y te olvides del tema. En su momento tu pareja va a decirte cuál es la razón de este cambio en sus horarios, y la verdad es que vas a apenarte al saberlo y recordar tus grandes invenciones sobre ella.

Hoy debes hacerte el firme propósito de ahorrar, pues en el futuro puede haber un tiempo de vacas flacas, en el que tendrás que recurrir a lo que ahora guardes para enfrentar la emergencia. Haz un plan de ahorro que no amenace tu subsistencia actual ni te limite demasiado, pero considera esta advertencia.

Ten cuidado con e viento o con el calor. Ten precaución, en suma, con el clima. Sueles aventurarte al exterior sin abrigarte como es debido, o sin cubrirte del sol. No te exhibas como alguien invencible, que no eres. Mejor tomar pequeñas precauciones para enfrentar grandes cuidados. ¿No lo crees?.

CÁNCER

Tu número de la suerte es el 1, que es el número del amor, porque desde un punto de vista numerológico 1 más 1 bien puede ser 1, el que se construye cuando dos se suman hasta fundirse. Esta debe ser tu guía en el amor. Entre tu pareja y tú no puede caber grieta alguna, ni ninguna otra persona.

No pongas en manos de terceros esta decisión. Es un riesgo y es una apuesta que puede ser muy rentable. Y por ello debes tomarlas tú mismo, sin dejar que otros intervengan, pues, al final de cuentas, tu intuición ya ha hablado, y ya has elegido, es solo que no quieres hacerte responsable de esa aceptación.

Las ilusiones son buenas hasta cierto punto, pues como los espejismos en el desierto, nos animan a seguir, a dar lo mejor y a resistir. Pero, por desgracia una vez que los alcanzamos, esos sueños se muestran como eso: solo ilusiones. Eso que perseguías era así. No existe. Te hizo llegar hasta aquí, pero es hora de decir adiós.

LEO

Hay que ser claros en lo que necesitamos del amor, o generaremos conflictos sin necesidad. Tu pareja está ahí para ti, pero no sabe qué hacer por ti, hacia donde moverse, pues prefieres fingir una personalidad dura y encerrarte en ti mismo. No hay debilidad en pedir ayuda, mucho menos si proviene del amor.

Esa sugerencia que te has negado a dar (por timidez o por arrogancia) está provocando que se pierda dinero y que se duplican esfuerzos. Es mejor tener un momento de franqueza con tus superiores, y decirles lo que piensan y lo que se debe de hacer. De otro modo, podría parecer que lo haces a propósito.

Es un buen día para desatar el entusiasmo. Hay que perderse entre la gente y entre el trajín de las cosas. Esa es la manera de reconectar con el mundo. Justo lo que necesitas: sentirte de nuevo como el centro de tu propia vida. No hay nada como el optimismo para ponerse de pie en medio del mundo, otra vez.

VIRGO

Hay que dar un paso atrás en esa decisión que habían tomado. Es de sabios cambiar de opinión. No es el momento de llevar a cabo esa inversión ni de cambiar sus estilos de vida. Llegará el momento de hacerlo, pero no es ahora. Hay que animarse a no olvidar el proyecto, y no hacer ningún reproche el uno al otro.

No confíes en aquellos que lo tienen todo muy claro. Suele tratarse de persona que no han comprendido del todo las situaciones, y no han evaluado las ventajas y desventajas de sus métodos. Es mejor mantener las viejas maneras, antes de dar el paso hacia novedades que no han sido debidamente probadas.

Este día debes vestir de rojo, y rodearte de ese color. Es la gama que necesitas para potenciar tu aura y fortalecer tus campos energéticos. El rojo es fuego, es pasión y es vida. Favorece el flujo sanguíneo, y mantiene tus niveles de presión en valores ideales. Es justo el color que necesitas cuando debes trabajar y ser más firme.

LIBRA

Esta sensación de andar en círculos es más habitual de lo que crees, y en sí no tiene nada de malo. El amor requiere de periodos de calma, en los que al parecer nada sucede y nada crece. Pero esa estabilidad crea una meseta para lanzarse tras nuevos logros. Tu alma, amante de la acción, debe aprender a valorar estos momentos.

El esfuerzo es siempre la respuesta. Debes dejar de lado las preocupaciones que te inmovilizan y te hacen perder pie. Solo si te esmeras, solo si usas tu creatividad, las cosas van a volver a moverse con la velocidad que deseas. No te dejes abrumar por los problemas que tú mismo puedes resolver.

Los síntomas no son lo que importa, sino las causas. Solo atender esas pequeñas molestias va a ocultar esas llamadas de atención que tu cuerpo te hace. Debes dejar de tomar esos remedios y acudir a una revisión con tu médico. Verás que es algo más sencillo de lo que crees.

ESCORPIO

El paso del tiempo es una de tus obsesiones. Te preocupa sobre todo lo que podría hacerle a tu pareja. Eso es porque no ves las cosas como las ven los astros. Cada día, cada semana, cada año que pasa, tu pareja crece y se fortaleza. Los años dan más fuerza a tu relación, de la misma manera que pasa con un árbol.

No es malo imitar. No temas acudir a modelos que pueden darte una vía no solo para salir de este atolladero, sino para crecer de la manera en que mereces hacerlo. Es un buen día para dejar atrás esas prácticas que solo han sido un lastre, y apropiarse de aquello que en los demás ha sido un verdadero triunfo.

Este es un buen día para que te mires al espejo y te reconozcas en toda tu plenitud. Has hecho lo correcto y lo necesario, y no puedes reprocharte nada. El tiempo va a rendir sus frutos. No debes dudarlo. Pero hoy puedes descansar un poco con la satisfacción de que has cumplido con tu deber hacia tu cuerpo.

SAGITARIO

Te gusta ir por la vida con un cierto halo de misterio, y quieres que te sea respetado en todas las esferas de tu vida. Tu pareja cree que ocultas algo referentes a alguna infidelidad, y quiere que seas totalmente abierto en todos los aspectos. ¿Qué debes hacer? Hacerle comprender tu necesidad de intimidad.

Necesitas una mayor precisión en tu contabilidad. La generación de la riqueza es enemiga de la ambigüedad, y es por ello que debes llevar un control más férreo sobre lo que gastas y lo que ganas. Solo de esa manera darás a tu dinero el justo valor. Y es necesario, pues tu buen esfuerzo te cuesta.

Tienes que cuidar muy bien en donde pisas el día de hoy, así como tu postura y el peso que cargas. Debes cuidar en extremo tu esqueleto y músculos, pues hay cierto riesgo de caídas que debes exorcizar. Ve atento en lo que haces y por donde circulas, y mantén esa espalda recta al sentarte.

CAPRICORNIO

La vida sigue, y parte de ese amor que continúa es este amor, el que ahora vives y que debe hacerte olvidar, de una vez por todas, a un pasado que ya no es tuyo y que no te hace ni te hizo bien. Cierra la puerta a tu espalda y anda este camino que este hecho para dos, y nada más que para dos.

Es un día en el que el triunfo está, ante todo, en los amigos. De manera que esta es una jornada para buscar en las amistades ese toque extra, ese empuje y ese talento que te hace falta para salir de este pequeño embrollo en el que las cosas no terminan de avanzar de la manera en que deseas. Recuerda que su consejo vale oro.

No es buena idea seguir apegado a creencias que te eximen de tu propio cuidado. No dejes que la idea de que otra persona o un poder fuera de este mundo va a ser por ti todo lo que no haces tú mismo. Es una fecha que debes marcar en el calendario como la fecha en que te hiciste cargo de ti mismo.

ACUARIO

Es la idea sumar antes que restar. El amor debe ser una lucha compartida, y no la escisión de dos voluntades. Cuando el ejército se resquebraja en sus filas, la derrota no está muy lejana. Por ello hay que mantenerse unidos, y más que nunca ante los riesgos y los problemas que se avizoran en el horizonte.

Hay que seguir los consejos que se te van a ofrecer el día de hoy. Debes reconocer la autoridad de quien los brinda, y poneros en práctica de inmediato. La disciplina para tener éxito también pasa por dar a quien lo merece un espacio y adoptarlo como guía y modelo. Verás que resulta de gran beneficio.

Hay que separar lo que se puede renovar (tu entusiasmo, tu optimismo, tus ganas de aprender…) de lo que debe ser desechado. Entre ello los malos hábitos y la negatividad. Haz limpieza de tu cuerpo como lo haces de tu casa. Echa afuera todo lo que resta y no te permite ser la persona que deseas y debes ser.

PISCIS

El amor es, sobre todo, libertad, y ante todo la libertad de poder elegir. Que insistas en que tu pareja tome las decisiones que te convienen o que te convencen no es permitirle elegir. Tienes que dejar que, en todo lo que a ella atañe, pueda decidir libremente, sin presiones ni simulaciones.

Las apuestas solo deben hacerse cuando hay alguna posibilidad de triunfo. Las tendencias no te favorecen en este día en lo que tiene que ver con los juegos de azar y con el riesgo. De modo que quieto y preserva tu dinero: habrá mejores momentos para jugar y ganar, pero este no lo es.

Hay que sacudir a cuerpo hasta el punto de que recuerde que está vivo. El primer paso para recuperar tu energía y tu entusiasmo por vivir es recuperar tus espacios fuera de tu casa. Sal, camina, disfruta del sol y del embate de los elementos. Hay que recuperar eso que te llena de alegría y bienestar.

