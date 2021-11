Descubre los tipos de jitomates que existen y cómo usarlos a la perfección

México.- Descubre lo que te espera el presente martes 16 de noviembre de 2021 de acuerdo a los horóscopos para los doce signos del zodiaco por la tarotista y astróloga cubana Mhoni Vidente.

Averigua lo que te espera en el ámbito del amor, salud, dinero, trabajo, familia y amistades y lo que los movimientos de los planetas generarán con las energías que están a tu alrededor. ¡No te los puedes perder!.

Foto: Diario Correo

ARIES

Este es un día para amarse. Hay que dejar atrás las preocupaciones del trabajo y de la vida en general, pues el amor es un refugio que nos permite reponer fuerzas. Tu pareja y tú necesitan un tiempo fuera para recargarse de energía positiva que les permita, llegado el momento, enfrentar las urgencias cotidianas.

Es un mal momento para aventurase en aguas desconocidas. Es mejor volver al puerto y esperar vientos más calmos y mareas menos violentas. Todo buen negocio y todo trabajo sabe hallar el momento oportuno para surgir y hacer lo suyo. Y este no lo es. Hay que esperar unos meses a que así sea.

El miedo es bueno, siempre que sepas sacarle partido. Es una alarma que nos advierte sobre terrenos en los que no debemos adentrarnos. En esta ocasión, ha traído sus advertencias a través de los sueños y de señales que no debes ignorar. No son imaginaciones tuyas: debes decir que no.

TAURO

Van a tocar a tu puerta con una confesión que pone en duda aspectos de la persona que amas. Todos tenemos un paso, y ella inclusive. ¿Qué debes hacer? Ante todo, valorar la persona que ahora es, y que es por ti, y olvidarte de ese pasado en el que no jugabas nada y que es mejor dejar pasar.

Te van a hacer un encargo que parece no tener importancia, pero que va a significar más y mejor trabajo al mediano plazo. Es, por ello, importante que lo hagas con toda la pasión de la que eres capaz, dando en todos los sentidos tu 100%. Los frutos que va a dejarte son muchos y poderosos.

Hay que salir. Este un día en el que lo que tu corazón desea y lo que tu cuerpo necesita está al aire, entre la gente, y a la espera de que lo tomes al vuelo. No pierdas las oportunidades que te traerá el atreverte a dejar tu aislamiento, pues esta es una de esas ofertas que no va a repetirse nunca.

GÈMINIS

Cada vez que nos dejamos de decir las cosas, por premuera o por descuido crece una brecha entre los dos. El silencio amenaza tomar el control de la casa, y es tiempo de ponerlo a raya. Hay una serie de sencillas medidas que pueden ayudarte en este sentido: da los buenos días, las buenas noches, agradece cada gesto…

Este es un buen día para levantar el ánimo de tu equipo. No son tiempos sencillos en lo económico, pero ¿cuáles no lo han sido? Una palabra de aliento en el momento oportuno puede obrar milagros, siempre que se diga en el momento preciso. Y este es justo ese momento en que debes pronunciarla.

Es inevitable que el desaliento no tome por asalta de vez en cuando. La clave está en no dejar que se ponga cómodo, que nos domine y nos obligue a dejar de hacer las cosas que importan. De manera que, a moverse hoy, a dejar atrás esa inercia, a sentirse vivo de la manera más directa: sal y camina.

CÀNCER

Hay arenas movedizas entre tu pareja y tú. Ese tema sobre el que no pueden hablar y que es hace discutir furiosamente apenas y se menciona. Se trata de un terreno que debe desaparecer, pero no por arte de magia. Es necesario que hagan un alto hoy, vuelvan a ese tema y, de una vez por todas, se perdonen el uno al otro.

No hay que esperar peras del olmo, ni imposibles de personas que no estás comprometidas con tu proyecto. Es un buen día para renovarse. Y para cambiar de asociados y de compañeros. No se trata de irte o de echarlos, sino de solo prestar tu confianza en aquellos que se muestren dignos de ella.

La fortuna no es algo que pueda ayudarte con el cuidado de tu cuerpo y de tu mente Tu salud física y tu bienestar emocional son parcelas que tú debes cuidar y honrar. Cruzarte de brazos y dejar al capricho de la corriente es irresponsable. De manera que, de pie, y manos a la obra. ¿Qué es lo que puedes hacer hoy por y para ti?.

Foto: El Bocón

LEO

Es un hecho que el amor debe ser un deber compartido, y que cada una de las obligaciones que emanen de él tiene es responsabilidad de ambos. Por ello no debes evadir tu deber, y ayudar en todas las tareas. No es justo que solo una parte de la pareja se encargue de las obligaciones mundanas.

Si envías currículos y no hay resultados, los astros e recomiendan una sencilla ceremonia para atraer el trabajo y la abundancia. Todo lo que tienes que hacer es tomar algunas monedas, acuñadas en el año en que naciste, y colocarlas en un jardín o en un recipiente con planas vivas, enterradas al ras de la tierra.

Hay que escuchar los consejos de los sueños. Algo que no sueles hacer, y por lo que te pierdes de consejos vitales, que harían tu vida más fácil y plena. Con el fin de atenderlos mejor, los astros te recomiendas que duermas con pluma y papel muy cerca, o que dispongas en donde describir el sueño que tuviste apenas y despiertes.

VIRGO

Eres la última persona que puede enjuiciar su propia conducta. No le puedes indicar a tu pareja cómo tomarse tus actos. Si fue broma, si no lo fue… Si fue que estabas un poco “achispado” … Tienes que hacerte responsable de lo que dices y de lo que no dices. Y asumir las consecuencias y el enojo de la persona que amas.

Cuando se pierde, hay que reconocerlo. El optimista no finge que la realidad no es lo que es. Actuar de esa manera no conduce a nada bueno. Es mejor hacer inventario de las pérdidas, y encontrar la manera de subsanarlas. Un fracaso nunca es decisivo, en la medida que aprendamos de ella.

No es una buena estación para medirse al tú por tú con los elementos. Tienes que tomar recaudos antes de salir. O de otra manera puedes sufrir daños y enfermedades. Nunca está de más revisar el estado del clima antes de elegir tu vestimenta. Estás sano, y eso es bueno, pero no eres invencible.

LIBRA

Hoy has tenido un sueño que te preocupa, pues sientes que involucra a tu pareja y que su sentido no es del todo bueno. En realidad, ese sueño habla de ti, no de la persona que amas, y lo que te dice es que debes ser más sincero y abierto. Ocultas algo a tu pareja, y eso, además, te insufla miedo.

Hoy vas a tener una oportunidad para demostrar lo que vales como profesional y como trabajador. Surgirá una situación que solo puedes resolver tú. No debes hacerlo con arrogancia, sino con la mejor actitud se servicio. La humildad y tu experiencia van a ser las claves para tu avance, en esta y otras ocasiones.

Hoy tienes frente a ti varios ejemplos de lo mucho que has logrado en el cuidado de ti mismo. Eres una persona más segura y sana, más fuerte y más proactiva. Hay días así, en los que lo que toca es felicitarte a ti mismo por todas las cosas que has logrado y que vas a lograr en cuanto a tu cuerpo y a tu salud.

ESCORPIO

Conviene hacer un ritual para impulsar el amor y que las cosas se den con la misma fuerza y generosidad con que han venido ocurriendo. En un espejo de agua, que hayas extendido sobre un cuenco de color verde, coloca pétalos de rosa y monedas que provengan de los bolsillos de ambos. Deja que repose una noche.

Es necesario que tengas una mayor disciplina en cuanto a tus gastos, pues estás perdido en ese sentido. El dinero se te va entre las manos como arena, y lo gastas como si no supieras que no va a regresar. Es tiempo de un mayor rigor en este aspecto… O podrías lamentarlo en un futuro cercano.

El entusiasmo es una emoción positiva, y es una gran noticia que lo sientas, pero no debes dejar que se convierta en su reflejo oscuro: la ansiedad. Es necesario que moderes tus emociones, y que evites hacerte expectativas que tal vez no se cumplan. Trata de mantener tus pensamientos en el día de hoy.

Foto: Hola usa

SAGITARIO

Lo que necesitas es un recordatorio de las razones de esta relación. Todo lo que tu pareja te ha dado y todo lo que tú les has entregado, sin buscar nada a cambio en ambos casos. Esa idea debe ser suficiente para que depongas esta actitud, y busques cerrar a brecha y firmar de una vez por todas la paz entre los dos.

Hoy debes hacerte cargo de ese problema del que no has querido saber, pero que sigue ahí, esperándote. Y es que eres el único con la capacidad para enfrentarlo. Ni siquiera pienses en delegarlo a otra persona. El Destino marca que solo tú puedes salir victorioso de esta situación, y sin esfuerzo apenas.

Sigues pensando que no hay nada como el ayer, y eso te hace cerrar los ojos ante las posibilidades del mañana. No te das cuenta de que esta nostalgia es, en realidad, un temor a la incertidumbre de lo que vendrá. Sin embargo, hoy debes cambiar esa actitud, pues los astros saben que vas a estar bien, mejor que nunca.

CAPRICORNIO

La seducción nunca deja de jugar. Dentro del amor, hay épocas en las que el encanto y la atracción se relajan, se reducen y llegan al punto de poder perderse. Es ahí donde entra en juego tu capacidad de seducción, de atraer de nuevo a tu pareja y de enamorarle una vez más. No dejes de jugar con ese talento hoy.

La voz de mando es tuya, y es mejor que la hagas valer, pues hay cierto relajamiento en el equipo y en los procesos, y eso está jugando en contra del cumplimiento de los objetivos. No rehúyas tu deber y pasa a ocupar tu lugar al frente. Nadie puede llenar el hueco que dejas al no tomar las riendas.

No te preguntes cuál es la necesidad de la libertad. En lugar de ello, ejércela. Es tu prerrogativa, y la única condición bajo la que tu bienestar es posible. Libertad para elegir, libertad para ser y libertad para crecer. No dejes que nadie te imponga ningún tipo de condición. Mucho menos hoy.

ACUARIO

El amor es un camino que no conocer las líneas rectas. Cuando avanzamos en la vida al lado de alguien no faltan las hondonadas, la espesura, los rodeos y los callejones cerrados. Por ello es importante ir de la mano y con la consciencia de la cercanía del otro: así evitaremos perdernos.

Es muy diferente decir que hacer. De ahí que todos seamos expertos teóricos en todo, y que existan muy poco virtuosos de verdad, que pongan toda el alma en lo que hacen. Tú eres uno de estos últimos. Deja de escuchar a aquellos que creen saber, y confía en la fuerza creadora de tu pasión.

Tus ojos son una parte esencial de tu cuerpo, y no les prestas toda la atención que merecen. Tienes que esmerarte más en su cuidado. Sobre todo, en evitar esos riesgos que podrían producir molestias y daños de verdad. Quizá sea el momento de una revisión con el médico, para que te brinde la asesoría que necesitas.

PISCIS

Escondes un secreto dentro de ti y temes que tu pareja ya lo haya averiguado y que no tardará en reclamarte por él. Pierde cuidado: solo es la culpabilidad que sientes. Estás a salvo, pero es mejor que termines con esa situación que puede poner en riesgo tu relación y la dicha de la persona que amas.

Dice que el dinero llama al dinero, y en ello tienen la razón. Este un día para plantearse invertir en tu negocio, en aportar recursos para que se expanda y sea más sólido. Siempre has tenido miedo de este tipo de movimientos, pero es algo que ya no puede aplazar. De otra manera, la competencia puede dejarte atrás.

Esos pequeños abusos con la comida pueden parecer ínfimos ahora, pero van sumando y sumando, y de uno en uno terminan por hacer una montaña de efectos nocivos para tu cuerpo. Es hora de ponerles freno antes de que tengan alguna sombra sobre tu salud. Más disciplina con lo que comes.

Foto: AstroMundus

Con información de MhoniNoticias