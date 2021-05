Descubren despensas en Nautla; pobladores señalan a la actual alcaldesa

Veracruz, Ver.– La señora Cora de Jesús Rodríguez, vocera de las madres de niños con cáncer en la Torre Pediátrica, acudió a un evento organizado por la candidata a la alcaldía de Veracruz, Patricia Lobeira Rodríguez, a quien respaldó en su aspiración política al señalar que cuando iniciaron su lucha hace 3 años fue ella y su marido los primeros que voltearon a brindarles apoyo.

La señora Cora, quien durante más 25 meses ha denunciado la falta de medicamento en la Torre Pediátrica, lamentó como el gobierno del Estado las ha señalado de “opositoras”, aún sabiendo que el abasto de fármacos para los tratamientos oncológicos que necesitan sus hijos no es basto.

“Ojalá logre usted la meta de llegar a la alcaldía para que una mujer nos represente, para que se dé cuenta el gobierno que las mujeres sí que pueden, que podemos sacar adelante a nuestras familias, a nuestros hijos enfermos y que no nos hagan falta medicamentos, es una forma de pedirle que nos ayude a que ese gobierno que no nos escucha, y que nos dice siempre que somos opositores y que no tenemos hijos enfermos, que tristeza nos da, porque se olvidan al final del día una madre lucha por un hijo hasta el final”, resaltó.

Foto: Alejandro Ávila

Cora de Jesús Rodríguez, con voz entrecortada, solicitó a Paty Lobeira que, así como los apoyó durante su gestión en el DIF de Boca del Río, confía en que lo hará desde la presidencia municipal de Veracruz, pues como madre, sabe lo que se sufre por la salud de sus hijos.

Paty Lobeira aseguró que no dejará sola a las madres de niños con cáncer y a ninguna otra que solicite el apoyo municipal, para eso también estará disponible el Centro Veracruzano de la Mujer, obra que se tiene presupuestada para su administración.

“Nosotros buscamos medicamentos y no somos escuchados, y desgraciadamente, hasta nuestras mismas autoridades del hospital no nos escuchan, no nos prestan atención”, asestó.

Por Alejandro Ávila