Descubren más de 100 sarcófagos en Egipto de 2 mil 300 años de antigüedad

México.- Hay una lista de mujeres que han hecho cosas importantes, sin embargo la historia las dejo pasar por alto, pero aquí te decimos quienes fueron y que hicieron.

Las páginas de la historia están llenas de ejemplos de mujeres que realizan importantes contribuciones a la sociedad y ayudan a impulsar a la humanidad hacia el futuro. Sin embargo, algunos de estos ejemplos tienden a ser pasados ​​por alto y pasados ​​por alto por algunos historiadores.

Con el deseo de mejorar nuestra comprensión de la historia, el usuario de Reddit, Dundermifflinhoe, instó a sus compañeros redditors a compartir ejemplos de grandes mujeres de las que quizás no hayamos oído hablar.

# 1 Nellie Bly

Era una periodista de la década de 1890 a la que se le asignó la tarea de investigar el Asilo de Mujeres Lunáticas en Blackwell’s Island debido a las acusaciones de maltrato de pacientes.

Entró allí fingiendo locura y comprometiéndose en el asilo, y cuando finalmente fue liberada, publicó una exposición en el New York World llamada «Diez días en un manicomio» que exponía el terrible trato a los pacientes dentro del asilo.

Esto se consideró una revolución en el periodismo de investigación. Además, leyó “La vuelta al mundo en 80 días”, básicamente decidió que podía hacerlo mejor y dio la vuelta al mundo en 72 días.

También fue inventora y una de las principales periodistas en cubrir el movimiento sufragista.

# 2 Grace Hopper

Sin Grace, la programación se habría reservado solo para científicos. Probablemente no tendríamos la mayor parte de lo que tenemos hoy en cuanto al software y las ventajas que disfrutamos gracias a eso.

Tenía una maestría en matemáticas en una época en la que muchas universidades todavía no permitían que las mujeres asistieran. En su primer trabajo con una computadora, pidió un manual. Le dijeron que no había ninguno. Unos meses más tarde había escrito uno.

Cuando sugirió la idea de un compilador, una forma de escribir más declaraciones en inglés para hacer que toda la programación sea más fácil, más rápida y más accesible para las masas, se le dijo que no lo hiciera. Los científicos, en primer lugar, no creían que se pudiera hacer y, en segundo lugar, no querían que se hiciera porque estaban más interesados ​​en proteger su carrera de programación de «élite». Ella lo hizo de todos modos.

# 3 Dra. Mona Hanna-Attisha.

Es decana de medicina del Hurley Children’s Hospital en Flint, MI. Vio que los niños tenían niveles elevados de plomo (ELL) fuera del rango normal. Se puso en contacto con el Departamento de Salud de Genesee, que al principio desestimó su reclamo y luego le envió datos confusos para que pareciera que los ELL estaban completamente dentro de las tendencias normales.

Ella se sintió frustrada por esto, por lo que llamó a un equipo de epidemiólogos de UVA (su alma mater) para encontrar la fuente del plomo. He aquí, descubrió que el agua en varios códigos postales estaba contaminada con plomo.

Ella informó al Departamento de Salud de Genesee nuevamente, quien la ignoró. Luego dijo «f ** k it» y celebró una importante conferencia de prensa en la que anunció en el aire que el agua en Flint no estaba No sea seguro y vaya al hospital para que le hagan la prueba a su hijo y para que recoja suministros de agua y fórmula líquida para bebés. Salvó a miles de niños de los efectos permanentes del envenenamiento por plomo.

# 4 Bessie Coleman

era una mujer negra que quería aprender a volar. Nadie le enseñaría. Sin embargo, aprendió que los franceses lo harían, por lo que se mudó a Francia, aprendió francés y cómo volar. Luego regresó a los Estados Unidos y enseñó a quien quisiera aprender. Ella estaba viva al mismo tiempo que Amelia Earhart y no obtuvo reconocimiento en ese momento.

# 5 Marie Tharp

Creó el primer mapa del fondo del océano, que condujo al descubrimiento de las placas tectónicas y la teoría de la deriva continental.

# 6 Ada Lovelace

Para cualquiera que no lo sepa, efectivamente inventó la base de la programación informática moderna al observar el trabajo de su amigo Charles Babbage en su Máquina Analítica, que era efectivamente una calculadora. Se dio cuenta de que era posible hacer más que solo matemáticas con él y, por lo tanto, sentó las bases de la informática moderna.

# 7 Katherine Johnson

Una de las primeras matemáticas negras en trabajar para la NASA. Hizo mucho trabajo en el cálculo de trayectorias para las misiones Apolo, pero sus contribuciones más importantes fueron los procedimientos de respaldo para la misión Apolo 13.

Probablemente hayas escuchado la famosa frase: «Houston, tenemos un problema«. Katherine Johnson es responsable de resolver ese problema calculando un retorno seguro para los astronautas del Apolo 13.

# 8 Dra. Virginia Apgar

En 1952, desarrolló una prueba rápida y fácil de cinco puntos que resume la salud de los recién nacidos y determina quiénes necesitan asistencia de emergencia. El puntaje de Apgar ahora se otorga a prácticamente todos los recién nacidos y ayudó a salvar innumerables vidas jóvenes y a reducir la mortalidad infantil.

# 9 Claudette Colvin

Fue la persona que se negó a levantarse de su asiento del autobús durante los Jim Crows en Estados Unidos. Pero ella era una mujer joven que estaba embarazada fuera del matrimonio en ese momento, y los líderes negros decidieron que no era una buena imagen de activista. Así que eligieron a Rosa Parks para que hiciera lo mismo.

# 10 Irena Sendler

Trabajó con otros para sacar de contrabando a niños judíos del gueto de Varsovia durante la Segunda Guerra Mundial.