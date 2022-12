Descuentos injustificados y entrega de bases a recién llegados denuncian en la Secretaría de Salud en Veracruz

Xalapa, Ver.– La mañana de este lunes fueron tomadas las oficinas de la Secretaría de Salud en Veracruz por personal de distintas áreas inconformes por los descuentos que recientemente se les han aplicado.

Norma Miriam Casas Fernández, trabajadora de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios dio a conocer que la quincena pasada se les descontó parte del estímulo anual por puntualidad y asistencia.

«No dan explicaciones, nada más dicen que no cubrieron el total de horas y que les descontaban».

Además no les es tomado el escalafón para acceder a una plaza

«las plazas que se van desocupando se las van dando a los amigos, familiares, a los que han llegado con esta administración. No están tomando en cuenta ni antigüedad ni perfil ni funciones. No están tomando en cuenta nada de eso, entonces nosotros estamos hasta el gorro de lo que están haciendo».

Bajo estos motivos los trabajadores inconformes de distintas áreas que dijeron actuar sin siglas sindicales tomaron las instalaciones de dicha secretaría de manera indefinida hasta que se concrete el diálogo para que se atiendan sus demandas.

De igual forma acusaron prepotencia de parte de los jefes de distintas áreas.

Por Héctor Juanz