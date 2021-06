Desde 2018 mostraba daños estructurales el edificio derrumbado en Miami

México.– Durante la pandemia, sólo seis vacunas han recibido la autorización de la OMS para su uso de emergencia contra la enfermedad covid-19.

Se trata de las dosis de Pfizer, AstraZeneca, Janssen, Moderna, Sinopharm y Sinovac. Otras, como la china CanSino y la rusa Sputnik V, usadas en países como México, aún no tienen luz verde de la OMS, Estados Unidos o la Unión Europea. Esta última no permite la entrada a viajeros vacunados con estas dosis, mientras EU ofrece revacunar a foráneos que lleguen a su territorio y hayan recibido dosis no avaladas por la FDA o la OMS.

Al jueves, México había recibido 51 millones 748 mil vacunas, entre ellas 4.6 millones de Sputnik y 3.7 de CanSino. Argentina es otro país que inmuniza con la dosis rusa, mientras que espera recibir la china en julio.

Foto: The New York Times

DESCONOCE LA OMS A CANSINO Y SPUTNIK

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dado autorización para el uso de las vacunas Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Janssen, Moderna, Sinopharm y Sinovac; las que han llegado a México para vacunar a la población, como CansinoBio y Sputnik V, están fuera de este listado de uso de emergencia.

La primera que la OMS incluyó en su listado fue la vacuna Pfizer/BioNTech el 31 de diciembre de 2020, después AstraZeneca (SKBio de República de Corea, Serum Institute of India y Estados Unidos) el 15 de febrero; Janssen (Johnson & Johnson) el 13 de marzo, Moderna el 30 de abril, Sinopharm el 7 de mayo y Sinovac el 1 de junio.

De acuerdo con un comunicado de la OMS, un organismo de la ONU, su lista de uso de emergencia implica una evaluación rigurosa de los datos finales de los ensayos clínicos de fase II y fase III, así como datos adicionales sustanciales sobre seguridad, eficacia, calidad y un plan de gestión de riesgos.

«Estos datos son revisados ​​por expertos independientes y equipos de la OMS que consideran la evidencia actual sobre la vacuna en consideración, los planes para monitorear su uso y los planes para estudios adicionales”, explicó este organismo de salud de Naciones Unidas.

Recientemente, Estados Unidos emitió una recomendación hacia los foráneos, en la cual advirtió que sólo quienes han recibido todas las dosis recomendadas de una vacuna covid-19 autorizada por la FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos) o incluida en la lista de la OMS se consideran completamente vacunados a efectos de los lineamientos de salud pública.

A las personas que han sido vacunadas con algún laboratorio sin autorización de la OMS, Estados Unidos ofrece la revacunación en su país, luego de 28 días de haber recibido esas dosis, como por ejemplo, la CansinoBio y Sputnik V, que están fuera del listado de uso de emergencia.

«Para Estados Unidos ‘vacunados’ son los que están en esa lista de uso de emergencia de la OMS, para algunas cosas en ese país ya están pidiendo estarlo, como para el concierto de Foo Fighters en Nueva York, al que sólo pudieron ingresar quienes se vacunaron”, dijo Xavier Tello, médico cirujano y analista de políticas públicas de salud, en entrevista con el medio Excélsior.

El 21 de junio, también la Agencia de Salud Pública de Canadá emitió un comunicado en el que informó que, a partir del martes 6 de julio, los viajeros completamente vacunados estarán autorizados a entrar a suelo canadiense y ya no deberán guardar cuarentena ni pasar un test de covid-19 al octavo día de su arribo. Asimismo, las personas que lleguen por vía aérea, tampoco tendrán que esperar en un hotel.

«Para ser considerados completamente vacunados, los viajeros deben de haber recibido, al menos 14 días antes de su llegada al país, las dos dosis de vacunas autorizadas en Canadá: Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Johnson and Johnson”, especificó el comunicado.

PEDIRÁN COMPROBANTE DE VACUNACIÓN

Mientras que, a partir del 1 de julio, la Unión Europea permitirá el ingreso a viajeros de otros países que hayan recibido una de las vacunas aprobadas por la Agencia Europea de Medicina, EMA, por sus siglas en inglés: Pfizer/ BioNTech, Moderna, AstraZeneca y Janssen (Johnson & Johnson) con comprobante.

También, quien se vacune con Cansino no puede entrar a España.

Foto: Semana

Ahora que se acercan las vacaciones, el tránsito de vacacionistas se verá en problemas.

En el caso de México, no existe la certeza de que el comprobante que se extiende tras ser vacunado tenga validez oficial en otros países.

Hasta el jueves 24 de junio, México había recibido 51 millones 748 mil 275 de dosis de vacunas contra covid-19: 20 millones 488 mil 065 de Pfizer/BioNTech, 13 millones 514 mil 900 de AstraZeneca, ocho millones de SinoVac, 4 millones 645 mil de Sputnik V, tres millones 750 mil de Cansino y un millón 350 mil de Janssen.

Argentina fue uno de los primeros países en vacunar con Sputnik V; incluso el canciller Marcelo Ebrard viajó a Buenos Aires para negociar el envasado de la vacuna en esa nación sudamericana.

Ayer, medios argentinos informaron que el gobierno de ese país confirmó un acuerdo para la llegada de 5,4 millones de dosis de la vacuna china CanSino contra el coronavirus y anunció que esperan que las primeras lleguen el próximo mes.

«Las autoridades de cada país autorizan con sus organismos regulatorios si un medicamento o la vacuna, en este caso, es primero segura y segundo eficaz. Es difícil que todos se pongan de acuerdo en exactamente lo mismo. «Además, hay que recordar también que existen intereses nacionales, y es obvio que, en los Estados Unidos, la decisión va a estar sesgada hacia los propios productos de su nación. Ocurre que cuando un país establece los lineamientos para entrar a su territorio, puede decir, que autorizan sólo las vacunas, en las que tiene las herramientas para poder garantizar su seguridad y eficacia. Ahí han considerado, que ni la vacuna de CansinoBio ni de Gamaleya, por ejemplo, tienen información suficiente para autorizarla en su territorio”, explicó Alejandro Macías, infectólogo y zar de la epidemia AH1N1 en 2009.

Una de las recomendaciones que hizo el doctor Macías a las autoridades mexicanas, para garantizar que las vacunas de los laboratorios aprobados en nuestro territorio cuentan con la información suficiente sobre su seguridad y efectividad (como la de CansinoBio, que ha sido de las más cuestionadas) es solicitar los datos a la compañía.

«Yo creo que a la compañía le corresponde dar los resultados sobre los estudios que se están realizando en varias partes del mundo e integrar los datos de los investigadores de la vacuna CansinoBio para reportar cuál es la efectividad, así sea de manera preliminar sin necesidad de concluir la Fase III”, concluyó.

Según los expertos, otra manera en la que las autoridades de salud mexicanas pudieran medir la efectividad final de las distintas vacunas autorizadas en nuestro país, es dar un seguimiento puntual a los casos de covid que se presenten en personas ya vacunadas, llevando un registro minucioso de qué vacuna recibieron.

«Es importante conocer si las autoridades de salud están dando seguimiento a estos datos y en dónde podemos comenzar a consultar esa información. Lo que me queda claro, es que con la evidencia disponible al día de hoy, para el 2022 el gobierno debería enfocarse en comprar Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen únicamente”, aseguró el doctor Xavier Tello.

Con información de Excélsior

También te puede interesar ver: La OMS y Guinea declaran fin de la segunda epidemia de ébola