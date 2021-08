Desde el CERESO, Rogelio Franco tomó protesta como Diputado Federal

Tuxpan, Ver. – Como un hecho que quedará en la historia de la vida pública del país, ha sido catalogado el caso Rogelio Franco Castán, quien desde el Centro de Reinserción Social (CERESO) rinde protesta ante la mesa directiva de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, como diputado Federal por el Partido de la Revolución Democrática, para el período 2021-2024, misma que hizo llegar a la cámara de diputados mediante escrito debido a su condición actual en la que se encuentra privado de la libertad pero en pleno gocé de sus derechos políticos.

Foto: horacero. Rogelio Franco Castán, desde el Centro de Reinserción Social (CERESO) rinde protesta ante la mesa directiva de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión



En el escrito que fue enviado al Decano Presidente de la mesa directiva se puede leer “El que suscribe, diputado electo Rogelio Franco Castán, rindo protesta como integrante la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, esto ante la imposibilidad material de hacerlo debido a encontrarme privado injustamente de mi libertad, a pesar de que opera en mi beneficio la presunción de inocencia y tengo a salvo mis derechos políticos”.

Franco Castán, forma parte de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, por el PRD para el período 2021-2024.

Foto: Rogelio Franco Castán, hizo llegar su protesta a la cámara de diputados mediante escrito debido a su condición actual en la que se encuentra privado de la libertad.



“Protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los estados unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el encaro de diputado en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión que el pueblo me ha conferido, si así no lo hago que la nación me lo demande, ¡Protesto lo necesario ¡y en su caso espero ser compelido a ratificar el contenido de la presente”.



Es de recordar que el ahora diputado federal Franco Castán , se encuentra cumpliendo con la prisión preventiva oficiosa de 8 meses que le fue dictada por la juez Alejandra Castellanos quien determinó vincular a proceso, por el delito de ultraje a la autoridad.

Por Martha Hernández