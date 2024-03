DESDE EL SENADO LA 4T IMPULSARÁ MÁS PRESUPUESTO PARA BECAS Y MEJORES OPORTUNIDADES PARA JÓVENES COMPROMETE CLAUDIA TELLO

•‘’Debemos ganar las dos terceras partes de las diputaciones locales, para decirle adiós al fiscal de Morelos y que llegue un fiscal que atienda los asuntos de seguridad’’, aseveró

• ’’El medio ambiente se arregla con tecnología, no se necesitan cerrar refinerías’’, puntualizó

Jiutepec.-Apostar por el Plan C este 2 de junio para lograr transformar la seguridad en el estado de Morelos es el llamado que Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la Presidencia de México por la Coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena-PT-PVEM), hizo a todos los mexicanos y mexicanas de esta entidad, en donde aseguró que al ganar la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, se podrá cambiar a quienes lideran las instituciones encargadas de la justicia, como es el caso del Fiscal de este estado.’’Aquí en Morelos tenemos que hacer un esfuerzo especial, porque ¿saben de quién depende que no haya impunidad? No solo de la Guardia Nacional, de la policía, del gobernador, la gobernadora o la Presidenta, depende del fiscal, de las fiscalías. Si hay algo en Morelos que ha provocado la violencia es el Fiscal de Morelos, por eso debemos ganar las dos terceras partes de las diputaciones locales, para decirle adiós al fiscal de Morelos y que llegue un fiscal que atienda los asuntos de seguridad, que no esconda feminicidios’’, manifestó.Y es que durante su gestión como Jefa de Gobierno, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo denunció al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, por encubrir el feminicidio de la joven Ariadna. Por está razón, invitó al pueblo de Morelos a defender al movimiento de la 4T en las urnas durante las próximas elecciones, ya que solo así se puede lograr la seguridad que está entidad merece, pero a su vez aseguró que esta es la única manera de lograr terminar con el autoritarismo impuesto por los gobiernos neoliberales y cuyas consecuencias aún continúan en algunas instituciones.“Ellos están diciendo que nosotros queremos ir al autoritarismo. ¿Quién quiere ir al autoritarismo? Ellos, eso es característico de los gobiernos del PRIAN, el autoritarismo, ¿Quién reprime al pueblo? Los gobiernos del PRIAN. ¿Quién hizo fraudes electorales en el país? Los gobiernos del PRIAN”, aseguró.Al respecto, Claudia Sheinbaum señaló que para la 4T lo más importante es garantizar que el pueblo de México sea quien tenga en sus manos las decisiones más importantes, como sería el caso de la elección de los jueces, consejeros y ministros del Instituto Nacional Electoral (INE) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).”A ellos no les gusta que el pueblo de México decida; nosotros somos eso, pueblo, nosotros queremos que el pueblo decida”, agregó.

Ante las y los habitantes de Jiutepec y sus alrededores, Claudia Sheinbaum puntualizó que en la siguiente etapa de la 4T no solo se buscará garantizar más democracia y seguridad, sino que además se consolidarán los programas sociales como la pensión adultos mayores, o ‘’Sembrando Vida”, pero también se implementarán nuevos apoyos como la pensión mensual a mujeres de 60 a 64 años; la creación de una beca universal para todos los niños y niñas de educación básica; entre muchas otras cosas, como defender los bienes de la nación. ’’Nos toca defender a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex que son empresas del pueblo de México. El medio ambiente se arregla con tecnología, no se necesitan cerrar refinerías’’, manifestó.En su intervención, Juanita Guerra Mena, candidata de la 4T al Senado de la República, aseveró que Claudia Sheinbaum es una mujer honesta que ha demostrado con hechos gobernar a favor del pueblo de México.’’Hoy lucharemos a lado de una mujer honesta, porque supo gobernar la primer ciudad de nuestro país. No solamente es una gran mujer, es una mujer científica, una mujer preparada, y una mujer que nos dará seguridad’’, aseveró.Asimismo, Ariadna Barrera, candidata a diputada por el 2do distrito, destacó que hoy más que nunca las mujeres son representadas, por lo que hizo un llamado a seguir fortaleciendo la fuerza de la 4T al llevar su mensaje a cada casa de Morelos.

’’Sé que con una mujer como usted, las mujeres estamos representadas, las mujeres emprendedoras, trabajadoras, soñadoras siempre seguiremos su ejemplo. Y no nos vamos a cansar, seguiremos tocando casa por casa’’, comentó.En Jiutepec, acompañaron a Claudia Sheinbaum, los candidatos a diputados por la 4T, Agustín Alonso Gutiérrez, Juan Ángel Flores Bustamante y Sandra Anaya; los candidatos al senado, Laura Itzel Castillo Juárez y Víctor Mercado Salgado; así como Ulises Bravo Molina, delegado en funciones de presidente de Morena; Leonel Godoy, coordinador de la cuarta circunscripción; Moisés Ignacio Mier Velazco, delegado de Morena en Morelos; y Héctor Ulises García Nieto, delegado político en el estado de Morelos.

Redacción Noreste