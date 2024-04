Desde el Senado se trabajará para que las estancias infantiles regresen: Zita Loya.

• En Veracruz son miles las mujeres que son el sustento de sus casas y con las estancias infantiles podrán trabajar tranquilas porque sus hijos estarán bien cuidados.

Tihuatlan.-La candidata suplente al senado, Zita Loya Argumedo, en sus recorridos por el municipio de Tihuatlán, destacó que con Sara Ladrón de Guevara, las mujeres trabajadoras contarán con el servicio de estancias infantiles de calidad, con el objetivo de otorgar esquemas de seguridad social que protejan su bienestar socioeconómico.En su caminar por la comunidad Dirección de Caminos, recorrió casa por casa, en donde estuvo dialogando con los ciudadanos, escuchando sus necesidades y preocupaciones, con el fin de poder seguir recolectando información que pueda servir para establecer estrategia que puedan servir para resolver el pesar de los tihuatecos.

Zita Loya destacó que las madres trabajadoras tengan mayor acceso o permanencia en el ámbito local, así como los padres solteros o tutores que buscan un empleo, trabajan o estudian también podrán contar con el servicio de cuidado y atención infantil, para que tanto ellas como ellos puedan desarrollarse profesionalmente mientras que sus hijos se encuentran en buenas manos.

«En Veracruz son miles las mujeres que son el sustento de sus hogares, es por eso que tienen que salir a trabajar para buscar «la papa» para sus hijos, pero actualmente se enfrentan a un gran problema, ya no hay estancias infantiles, por lo que si no tienes dinero para pagarle a alguien que cuide a sus hijos no puedes salir a trabajar, es por eso que nosotras buscamos regresarlas para que puedan ir a trabajar sin preocuparse» expresó.

La candidata suplente al senado de la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz refrendó su compromiso de trabajar para hacer frente a las necesidades, pero sobre todo el impulsar proyectos que permitan el desarrollo de Tihuatlán y de Veracruz, es por esto que pidió a los ciudadanos a que el próximo 02 de junio salgan a votar por los candidatos alianza PAN-PRI-PRD.

