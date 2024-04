Desde Tierra Blanca, Miguel Ángel Yunes Márquez, hace un llamado a trabajar unidos para rescatar Veracruz

Tierra Blanca, Ver.- El candidato al Senado de la República por la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez, realizó gira de campaña en el municipio de Tierra Blanca, reuniéndose con liderazgos de la zona, representantes de los partidos de la coalición, así como con militantes y simpatizantes.

Yunes Márquez agradeció el recibimiento y el apoyo de los presentes, destacando la importancia de Tierra Blanca en su trayectoria política y el respaldo recibido a lo largo de los años.

En su discurso, el candidato resaltó el papel fundamental de las mujeres en la política, reconociendo su contribución y liderazgo en la actual coalición.

Destacó el talento y capacidad de la candidata Xochitl Gálvez como próxima presidenta de la República, de Pepe Yunes, candidato al Gobierno de Veracruz y la candidatura de Aide Montero como diputada federal.

Yunes Márquez hizo un llamado a la reflexión sobre la situación actual del estado y del país, señalando los nulos resultados del gobierno de MORENA en materia de seguridad, salud, educación y desarrollo económico.

Cuestionó la supuesta Cuarta Transformación de MORENA. “No hay tal transformación, la realidad es que ha habido una destrucción”, dijo.

“Aquí hay mucha gente del campo, gente que se dedica a la caña, al ganado, antes contaban con programas de apoyo, estaba el Progan, el Procampo, había recursos para semillas, para agroquímicos, para sistemas de riego, para tractores, había también financiamiento para el productor, pero todo eso lo desaparecieron”, señaló.

Afirmó que todos estos recursos se los llevaron para los proyectos de López Obrador que no le sirven a la gente de Veracruz. “Para la refinería de dos Bocas que no refina, para el tren Maya que ya se descarriló, para el AIFA que es un aeropuerto sin pasajeros, para eso se llevaron la lana del campo, para cosas que no le sirven a la gente, expresó.

Yunes Márquez hizo hincapié en la necesidad de un cambio real y en la importancia de la participación ciudadana para lograrlo.

Exhortó a todos los presentes a sumarse al compromiso de trabajar incansablemente para recuperar Veracruz.

El candidato al senado, Miguel Ángel Yunes Márquez concluyó su discurso con un llamado a la acción, invitando a unirse en un esfuerzo conjunto para alcanzar la victoria el próximo 2 de junio.